El mundo de la televisión española está de luto. Jordi Rosell, uno de los profesionales más destacados del entretenimiento televisivo, ha fallecido este miércoles 28 de octubre a los 63 años, según ha comunicado el equipo de Benidorm Fest, uno de los formatos en los que trabajó a lo largo de su trayectoria. Su muerte ha provocado numerosas muestras de cariño entre compañeros de profesión, que han querido recordar tanto su talento como su calidad humana.

La noticia se ha dado a conocer a través de las redes sociales del certamen musical, que ha compartido un mensaje de despedida acompañado de una imagen del productor. «Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de Jordi Rosell», ha publicado la organización, que también ha trasladado sus condolencias a sus familiares y amigos en estos momentos tan difíciles.

Una trayectoria ligada a los grandes éxitos de la televisión

Rosell fue una figura fundamental en el desarrollo de algunos de los programas de entretenimiento más conocidos de España. A lo largo de más de tres décadas de carrera, participó en producciones que marcaron distintas etapas de la televisión y que lograron conectar con millones de espectadores.

Entre los formatos vinculados a su trayectoria se encuentran Operación Triunfo, Supervivientes, MasterChef, MasterChef Junior, ¡Mira quién baila!, Ninja Warrior y las galas del Benidorm Fest. Su trabajo contribuyó al desarrollo de programas de gran repercusión, consolidando su nombre dentro del sector audiovisual.

El productor comenzó su carrera como realizador en TV3 y, con el paso de los años, fue asumiendo nuevas responsabilidades hasta convertirse en director y productor ejecutivo. Durante su trayectoria profesional trabajó con algunas de las principales compañías del sector, entre ellas El Terrat, Shine Iberia, Gestmusic, Magnolia y Mediacrest.

Su experiencia y su capacidad para sacar adelante grandes producciones le permitieron formar parte de proyectos muy diferentes, desde concursos musicales hasta realities y programas de entretenimiento familiar.

Sus compañeros se despiden con emoción

La noticia de su fallecimiento ha causado una profunda tristeza entre quienes compartieron con él años de trabajo. Varios profesionales de la televisión han recurrido a las redes sociales para expresar su dolor y recordar la huella que dejó en sus vidas.

Eva Tovar, directora y productora ejecutiva, ha lamentado la pérdida de quien fue su amigo y referente profesional. En su despedida, ha destacado la confianza que depositó en ella y la importancia que tuvo en su desarrollo personal y laboral.

También Inés Hernand, presentadora vinculada a distintas ediciones del Benidorm Fest, ha querido dedicarle unas palabras. En su mensaje, ha puesto en valor su generosidad, su honestidad y su serenidad en un entorno profesional que, en ocasiones, puede resultar especialmente exigente.

Sus palabras reflejan el cariño que despertó entre sus compañeros y la importancia de los vínculos que construyó durante años de trabajo.

Una pérdida que deja huella en el sector

La muerte de Jordi Rosell supone una importante pérdida para la industria audiovisual española. Su carrera estuvo ligada a programas que forman parte de la memoria televisiva reciente y a equipos con los que compartió numerosos proyectos.

Más allá de los títulos en los que participó, los mensajes de despedida publicados tras conocerse la noticia destacan la dimensión personal del productor y el recuerdo que deja entre quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él.

Jordi Rosell se marcha a los 63 años después de una extensa trayectoria dedicada a la televisión. Su legado permanecerá en los programas que ayudó a construir y en el recuerdo de los profesionales que hoy lamentan su pérdida y acompañan en el dolor a sus familiares y amigos.