Ni ‘2001: Una odisea en el espacio’ ni ‘La naranja mecánica’: Prime Video va a eliminar en pocas horas esta obra maestra de Kubrick

Más de un cuarto de siglo después de su muerte, Stanley Kubrick sigue siendo un cineasta referencial para toda la industria. Sin su figura, las películas de directores como Steven Spielberg, Christopher Nolan o Denis Villeneuve no se verían igual. Aunque su arte nunca llegó a estar reconocido del todo por la Academia, logrando hasta 12 nominaciones en los Oscar, se fue de vacío en cada una de esas candidaturas. Ahora, en pocos días, Prime Video va a eliminar una de sus obras maestras menos populares, pero que todo cinéfilo debería ver al menos una vez en la vida: un thriller de menos de una hora y media de duración que es un clásico imperdible para los amantes del cine negro.

Por la descripción, los lectores saben que no nos referimos ni a 2001: Una odisea en el espacio ni a La naranja mecánica ni a Barry Lyndon. La cinta que la plataforma de Amazon va a despachar es la estimulante y visualmente adictiva, Atraco perfecto. Estrenada en 1965, la adaptación de la novela de Lionel White con diálogos de Jim Thompson fue el primer golpe autoral de un Kubrick que ya no iba a esconder nunca más su ingenio como narrador. Antes de ella, el estadounidense había estrenado Miedo y deseo (1952) y El beso del asesino (1955), dos películas correctas que, sin embargo, no pusieron su nombre en el mapa a la altura de lo que logró con el título protagonizado por Sterling Hayden.

‘Atraco perfecto’: moldeando la estructura narrativa moderna

La trama está cargada de esos tópicos que siempre han funcionado tan bien en el enclave del thriller y el cine criminal. Johnny Clay es un exconvicto recién salido de la cárcel que pretende dar un último golpe que le permita retirarse definitivamente con su amada, Fay. Después de elegir con esmero a sus colaboradores, planea el atraco a un hipódromo de caballos. Aunque el mayor problema se dará a la hora de repartir el botín.

Hoy, sus técnicas narrativas nos parecen comunes, pero en el ecuador de los años 50 la combinación de múltiples puntos de vista, el narrador omnisciente y el solapamiento temporal explícito fueron utilizados como recursos revolucionarios que terminarían influyendo directamente en directores modernos como Quentin Tarantino, el cual ha confesado en más de una ocasión que ese uso del tiempo en Atraco perfecto terminaría siendo una referencia indispensable para Reservoir Dogs y Pulp Fiction.

Desgraciadamente, aunque Kubrick terminaría trabajando gratis, la estructura pionera llegó en un momento en el que el público todavía no estaba preparado para tantas idas y venidas temporales y terminó siendo un fracaso comercial.

¿Cuándo abandonará Prime Video?

Atraco perfecto dejará de estar disponible en Prime Video el próximo sábado 31 de octubre. Por suerte, el streaming seguirá teniendo un hueco para ella, gracias a la suscripción al catálogo de Filmin.