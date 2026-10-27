Miguel Bernardeau ha vivido uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria. El actor ha recibido el Premio Actúa Generación, un reconocimiento que le ha hecho especial ilusión por tratarse del primero de su trayectoria. Durante su discurso de agradecimiento, el intérprete ha querido poner en valor a las personas que le han acompañado en su camino profesional, con una mención muy especial a alguien que le enseñó una de las lecciones que todavía hoy le sirven de guía. Unas palabras que reflejan la importancia de rodearse de quienes tienen mucho que enseñar y de no olvidar de dónde viene uno.

«Muchísimas gracias, es un honor recibirlo de vuestra parte. También es mi primer premio y me hace mucha ilusión recibirlo», ha comenzado diciendo, visiblemente agradecido. Sin embargo, antes de detenerse en quienes han hecho posible que llegue hasta aquí, Bernardeau ha recordado cómo recibió la noticia. Hace unos meses, Emilio Gutiérrez Caba se puso en contacto con él para comunicarle el reconocimiento. Una llamada que, en un primer momento, le costó creer.

El actor se encontraba cenando en un restaurante con unos amigos cuando recibió la llamada. Como no suele contestar a números desconocidos, un amigo tuvo que cogerle el teléfono. «Pensaba que era una broma también», ha confesado. Al escuchar que al otro lado estaba Emilio Gutiérrez Caba, decidió salir fuera para atender la conversación. La sorpresa inicial dio paso a una enorme ilusión, que quiso compartir inmediatamente con una de las personas fundamentales en su carrera: su representante, Borja.

Borja, mucho más que su representante

Miguel Bernardeau ha dedicado buena parte de su discurso a agradecer el apoyo de Borja, con quien ha recorrido un largo camino desde que comenzaron a trabajar juntos. «Decir representante a esas alturas ya se queda muy corto», ha reconocido el actor, que ha destacado la sensibilidad, el criterio y la rigurosidad con los que le ha acompañado y aconsejado a lo largo de estos años.

«Pensé en que yo estoy aquí hoy por él», ha asegurado, consciente de todo lo que ha aprendido gracias a su representante. Para Bernardeau, este primer premio supone también una oportunidad para reconocer públicamente esa confianza y ese acompañamiento. «Gracias de corazón por confiar en mí más de lo que yo lo hago», ha añadido, destacando que su relación profesional ha evolucionado hasta convertirse en una amistad.

El intérprete también ha querido agradecer el trabajo del equipo de Curanda, al que considera su casa, y ha mencionado expresamente a Adela, Alex y Bessy. Unas palabras con las que ha puesto de manifiesto que su trayectoria no es un camino individual, sino el resultado del apoyo de muchas personas.

La lección de su abuela que sigue presente

En medio de ese agradecimiento, Miguel Bernardeau ha recuperado una frase que le recuerda a su abuela y que resume buena parte de su manera de entender el aprendizaje: «Como decía mi abuela, todo se pega menos la hermosura. Tú pégate a gente que sepa».

Una reflexión sencilla, pero cargada de significado, que el actor ha relacionado con su admiración por quienes aman el cine y pueden aportarle conocimientos y experiencia. Un consejo familiar que continúa acompañándole en su crecimiento personal y profesional.

Con este Premio Actúa Generación, Miguel Bernardeau celebra su primer reconocimiento mientras reivindica algo esencial: la importancia de agradecer, aprender de quienes saben y compartir el camino con las personas que creen en uno, incluso cuando uno mismo todavía duda.