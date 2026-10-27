La mansión de Harry Kane en Múnich: baño de mármol, chimenea de diseño y grandes ventanales con vistas al bosque

Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, ha ganado el Balón de Oro 2026 y se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del fútbol internacional. Fuera de los terrenos de juego, el futbolista inglés disfruta de su vida familiar junto a su mujer, Kate Goodland, y sus cuatro hijos , Ivy, Vivienne, Louis y Henry. En las inmediaciones de Múnich, la familia vive en una residencia que combina arquitectura contemporánea, materiales naturales y espacios amplios , con una espectacular piscina exterior y vistas a la vegetación que rodea la propiedad. El precio exacto de la residencia alemana no se ha confirmado públicamente . Algunas informaciones confirman que la mansión del futbolista en Múnich está valorada en unos 35 millones de euros.

Una vivienda rodeada de naturaleza

La casa de Harry Kane destaca por su conexión con el entorno natural . Sus grandes ventanales, que se extienden prácticamente del suelo al techo, permiten que la luz natural inunde las estancias y convierten el paisaje exterior en parte de la decoración. La madera, especialmente presente en los suelos de roble y el mobiliario , aporta calidez a una arquitectura de líneas sencillas.

La decoración apuesta por una paleta de colores neutros, con blancos, grises y tonos tierra. Esta combinación crea una atmósfera serena y elegante, sin renunciar a la comodidad que necesita una familia con cuatro niños.

Un salón con chimenea de diseño

El salón es uno de los espacios más llamativos de la residencia. La chimenea horizontal, integrada en una pared revestida en tonos antracita , se convierte en el centro visual de la estancia. Sobre ella, varias ilustraciones de animales en colores vivos rompen con la sobriedad del conjunto y añaden un toque original.

La zona de estar se completa con una mesa de centro rectangular de madera maciza y estructura metálica negra , butacas tapizadas en gris y una alfombra mullida en tonos cálidos. También destaca un mueble de madera oscura con estanterías abiertas para guardar la leña, un detalle que combina funcionalidad y diseño.

En el distribuidor, el suelo de madera, las paredes blancas y las puertas acristaladas con perfilería negra refuerzan la continuidad entre los distintos ambientes.

Un baño de mármol con bañera exenta

El cuarto de baño mantiene la estética sofisticada del resto de la vivienda. El mármol blanco con vetas grises reviste tanto las paredes como el suelo y aporta una sensación de lujo que recuerda a los baños de los hoteles de alta gama.

En el centro destaca una bañera exenta de formas ovaladas , situada frente a una amplia ducha con mampara transparente. La grifería dorada introduce un contraste elegante, mientras que los muebles de lavabo suspendidos y los nichos integrados en las paredes permiten mantener el orden sin recargar el espacio. La iluminación, mediante focos empotrados y una lámpara suspendida sobre la bañera, contribuye a resaltar las texturas y los acabados.

Una piscina con ambiente de resort

En el exterior, la piscina rectangular es uno de los grandes atractivos de la casa. Rodeada de altas palmeras y vegetación tropical, crea un pequeño oasis privado donde disfrutar del buen tiempo en familia. Su diseño de líneas limpias encaja con la arquitectura contemporánea de la vivienda.

La terraza, delimitada por barandillas de cristal , permite contemplar los árboles del entorno sin obstáculos visuales. Junto a uno de los grandes ventanales también se aprecia un telescopio blanco sobre un trípode, un detalle singular que aporta personalidad al espacio.