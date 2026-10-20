Melyssa Pinto habla de su relación con Mario Casas y no descarta trabajar con él: «Me anima a crecer cada día»

Melyssa Pinto atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, tanto en el terreno personal como en el profesional. Tras su paso por La isla de las tentaciones, la influencer dio un giro de 180 grados a su trayectoria y decidió reinventarse, dejando a un lado la televisión y centrándose en su faceta como empresaria y diseñadora de moda. Una etapa marcada por los cambios a la que se sumó también el inicio de su relación sentimental con Mario Casas. Fue a principios de 2025 cuando ambos fueron fotografiados por primera vez juntos en un restaurante de Gran Canaria y, desde entonces, su historia de amor no se ha hecho más que consolidarse. Sin embargo, a pesar de la popularidad de ambos, la pareja ha preferido siempre vivir su noviazgo desde un discreto segundo plano.

El pasado jueves, Melyssa presentó la nueva colección de edición limitada que ha creado en colaboración con la firma Gioseppo, una cita muy especial en la que atendió amablemente a los medios de comunicación que se desplazaron hasta el evento. Entre ellos, a COOL, con quien habló detenidamente acerca de los detalles de este nuevo proyecto y del dulce momento que vive al lado del intérprete de Tres metros sobre el cielo.

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«Estoy en un momento muy feliz. Y no solo por lo que me rodea y por cómo está evolucionando mi vida, sino también por cómo yo me siento mentalmente. Estoy en una etapa en la que, quizá por la edad que tengo, busco una tranquilidad y una paz que siento que estoy encontrando. Y eso me hace muy feliz», comenzaba a decir.

Entrando en detalles sobre su relación con Mario, Melyssa contaba a este medio que en cada proyecto que realizaba, siempre contaba con el apoyo del actor. Y que su segunda colección de Gioseppo no había sido una excepción. «Siempre está para ayudarme, para apoyarme y para animarme a crecer cada día un poquito más. […] Es muy importante que las personas que están a tu alrededor, sobre todo tu pareja, sean tus amigos y te apoyen en todo», expresaba.

Justificando aún más su respuesta, Melyssa señalaba cómo había aprendido a gestionar las relaciones sentimentales a lo largo de los años, dejando más que claro que ya no era la misma a la que mostró en televisión hace unos años. «Cuando somos más jovencitos, buscamos muchas emociones en la vida y entonces por eso quizá no entendemos el amor como debe ser. Y a día de hoy, siento que esas emociones no pertenecen a lo que es un amor real o un amor que puede durar para toda la vida, que te puede dar esa paz y esa tranquilidad y estabilidad que uno busca. Entonces, creo que estoy aprendiendo a entender que no son necesarias tantas subidas y bajadas, sino que al final una progresión es lo que te da estabilidad», decía.

Por otro lado, al ser preguntada por la posibilidad de protagonizar una campaña junto a Mario Casas en un futuro, Melyssa no descartó que sus caminos pudieran cruzarse también en el terreno profesional, dejando la puerta abierta a una posible colaboración: «No se sabe, el futuro dirá», sentenció.

En cuanto a los sueños que le quedan por cumplir, Melyssa señalaba que le encantaría salir en Times Square junto a Victoria Beckham y que, aunque a priori parezca algo difícil de alcanzar, le parece «muy bonito pensar en que puede suceder». No obstante, por ahora, solo piensa en el presente y en la colección de calzado que acaba de lanzar, la cual espera que conquiste a muchos de sus seguidores. «Lo que vais a encontrar son zapatos cómodos, que tienen personalidad, pero que vais a poder combinar con cualquier look. Y en ellos, pues, está mi esencia y aquello que yo me propuse que quería conseguir», concluía.