Kiko Matamoros y Rocío Osorno cargan contra Irene Montero por sus palabras sobre León XIV

Las palabras de Irene Montero sobre la reciente intervención del Papa en el Congreso de los Diputados han provocado una auténtica tormenta en redes sociales. La exministra de Igualdad cargó duramente contra la presencia del Pontífice en la Cámara Baja, criticando especialmente sus posiciones sobre el aborto, la eutanasia y los derechos LGTBI, unas declaraciones que no han tardado en generar una avalancha de reacciones, como es normal.

Montero cuestionó que el Papa fuera recibido «con todos los honores» por los representantes públicos y denunció que utilizara ese altavoz institucional para, según ella, «atacar derechos fundamentales democráticamente conquistados». Además, volvió a señalar a la Iglesia Católica por los casos de abusos sexuales y por la falta de reparación a las víctimas.

Sin embargo, lejos de encontrar un respaldo unánime, sus palabras han sido respondidas con dureza por numerosos usuarios en redes sociales, donde muchos han acusado a la exdirigente de Podemos de mostrar una actitud sectaria e intolerante hacia quienes no comparten su visión ideológica. Y es que se ha abierto un gran debate: ¿Por qué se critica la visita de León XIV al Congreso cuando, en el mismo, cada día está inundado por partidos que odian a España?

Las redes estallan contra Irene Montero

Entre las voces más conocidas que han reaccionado destaca la influencer y empresaria Rocío Osorno. La sevillana no ocultó su malestar tras escuchar las declaraciones de Montero y lanzó una crítica directa a través de sus redes sociales: «Solo sale odio por su boca», escribió, un comentario que rápidamente acumuló miles de interacciones y mensajes de apoyo.

También intervino Kiko Matamoros, que quiso aportar una reflexión diferente al debate. El colaborador televisivo defendió la libertad de expresión y el derecho de cualquier persona a expresar públicamente sus convicciones, independientemente de que estas gusten más o menos. Un mensaje con el que se desmarcó del fondo de la polémica para poner el foco en el respeto a las opiniones ajenas.

Las reacciones no se limitaron a personajes conocidos. Durante horas, las redes sociales se llenaron de comentarios críticos con la exministra, convirtiendo su nombre en uno de los temas más comentados. Muchos usuarios cuestionaron el tono empleado por Montero y consideraron contradictorio reclamar tolerancia mientras se desacreditan las creencias religiosas de millones de personas.

La controversia vuelve a demostrar la enorme capacidad de Irene Montero para polarizar el debate público, pese a que lo critique. Quizás, otra de sus grandes incoherencias que le ha llevado a un batacazo en la confianza de los españoles. Lo que comenzó como una crítica política al discurso del Papa terminó convirtiéndose en un intenso enfrentamiento digital en el que famosos, influencers y miles de internautas tomaron partido.

Una vez más, las redes han actuado como termómetro de una sociedad cada vez más dividida en cuestiones ideológicas, religiosas y culturales, donde cualquier declaración de una figura política de primer nivel termina generando una ola de reacciones difícil de contener.