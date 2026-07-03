La inesperada entrevista del príncipe Guillermo con Travis Kelce a horas de su boda con Taylor Swift

Travis Kelce y Taylor Swift están a solo unas horas de convertirse en marido y mujer en una de las bodas más esperadas del año. Mientras Nueva York ultima los preparativos para una celebración que reunirá a cerca de un millar de invitados en el Madison Square Garden, la pareja vive las horas previas siguiendo la tradición: los novios no se ven antes de darse el «sí, quiero». Y, mientras poco se sabe de cómo está viviendo Taylor Swift este momento, Kelce ha sorprendido con un movimiento que nadie esperaba. Hacer una de sus entrevistas más mediáticas justo antes de su enlace.

El jugador de la NFL ha decidido publicar un nuevo episodio de New Heights, el exitoso pódcast que presenta junto a su hermano Jason Kelce. Hasta aquí todo podría parecer normal, si no fuera porque el invitado elegido para la ocasión ha sido nada menos que el príncipe Guillermo de Inglaterra. Una entrevista tan inesperada como llamativa que une dos mundos, aparentemente opuestos: la monarquía británica y la cultura pop estadounidense.

La participación del heredero al trono británico resulta todavía más sorprendente si se tiene en cuenta que no es habitual verle concediendo entrevistas de este tipo. Alejado de los formatos tradicionales marcados por el protocolo de Buckingham, Guillermo aceptó sentarse frente a los micrófonos de uno de los pódcast deportivos más escuchados de Estados Unidos, demostrando una vez más que la Casa Real británica también busca nuevas formas de conectar con las generaciones más jóvenes.

La presentación no dejó indiferente a nadie. «Nuestro invitado de hoy es un príncipe de 1,90 metros procedente de Londres, Inglaterra», anunciaba Jason Kelce con entusiasmo en un vídeo compartido en Instagram. A continuación, repasó, entre bromas, buena parte de los títulos oficiales del heredero: «El presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, vicepresidente honorario de la Unión Galesa de Rugby, duque de Cambridge, duque de Cornualles, Señor de las Islas, príncipe y gran senescal de Escocia, conde de Chester y príncipe de Gales. ¡92 Percenters, recibid con un fuerte aplauso a Su Alteza Real, el príncipe Guillermo!».

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Lejos de mantener la rigidez institucional que suele acompañarle en los actos oficiales, Guillermo respondió entre risas: «Menuda presentación me habéis hecho, chicos. Es increíble».

La expectación ya había comenzado un día antes. Según informa The Hollywood Reporter, los hermanos Kelce anunciaron en la red social X que «un invitado muy especial» debutaría en New Heights, sin revelar su identidad. La sorpresa fue mayúscula cuando los seguidores descubrieron que se trataba del futuro rey del Reino Unido y, además, que la entrevista se publicaría el mismo día de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift.

La conversación entre Guillermo y los hermanos Kelce también dejó espacio para recordar el origen de su buena relación. Ambos se conocieron durante el paso del Eras Tour por Londres, cuando el príncipe acudió acompañado de sus hijos mayores, los príncipes George y Charlotte, para disfrutar del concierto de Taylor Swift. Aquella imagen, junto al ya famoso selfie que se hicieron entre bastidores, dio la vuelta al mundo y evidenció la buena sintonía entre ambas partes.

Durante la entrevista, Travis Kelce recordó aquel encuentro con humor. «Estaba muy nervioso por conocernos, de verdad», bromeó, provocando las risas del príncipe.

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando Jason Kelce quiso poner a prueba al heredero británico. «¿Cuál ha sido el momento más icónico que has vivido en Wembley? ¿El touchdown que marcó Travis o verle haciendo de bailarín de apoyo durante el concierto de Taylor Swift?». Guillermo no dudó en responder: «Definitivamente, haciendo de bailarín».

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La complicidad entre los tres quedó patente durante toda la conversación. Incluso hubo tiempo para hablar de los hijos de Jason Kelce. «Mi favorita es la princesa Charlotte. Está en lo más alto de mi ranking. Tengo cuatro hijas y entiendo perfectamente cómo es», comentó entre risas el exjugador de la NFL. Guillermo no dejó pasar la oportunidad de responder con humor: «Enhorabuena por tener cuatro hijas. No sé cómo lo haces».

Pese a la buena relación que mantiene con la pareja desde aquel encuentro en Londres, el príncipe Guillermo no estará presente en la boda. Según ha publicado People, el heredero británico permanecerá este fin de semana en el Reino Unido, descartando así cualquier posibilidad de asistir a una celebración que reunirá a algunas de las personalidades más influyentes del mundo del deporte, la música y el entretenimiento.

Más allá de la anécdota, la entrevista deja entrever el momento que atraviesan sus protagonistas. Guillermo continúa modernizando la imagen de la monarquía británica, acercándose a formatos mucho más informales y a una audiencia global que consume contenido a través de plataformas digitales. Al mismo tiempo, Travis Kelce demuestra que su figura trasciende ya el deporte.