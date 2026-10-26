La familia de Mette-Marit suma otra polémica: su hermano, demandado por presunta quiebra fraudulenta

La familia real noruega vuelve a estar en el punto de mira por una nueva polémica que afecta al entorno de la reina Mette-Marit. Esta vez, la protagonista indirecta es Espen Høiby, hermano mayor de la consorte, que se enfrenta a una demanda por presunta quiebra fraudulenta relacionada con el cierre de Pilot Flight Academy, una escuela de pilotos en la que estuvo implicado. La acción legal, impulsada por alrededor de 60 antiguos alumnos con el respaldo del sindicato Parat, llega en un momento especialmente delicado para la reina, que continúa de baja médica mientras se recupera del trasplante de pulmón al que fue sometida. Aunque Mette-Marit no está implicada en el procedimiento, la noticia supone un nuevo revés mediático para su familia, que lleva tiempo bajo el escrutinio público por distintas controversias.

La academia, situada en el aeropuerto noruego de Torp, cerró sus puertas a comienzos de 2026 tras entrar en quiebra, dejando a unos 160 cadetes sin poder continuar su formación y a 40 trabajadores sin empleo. Además, numerosos estudiantes perdieron el dinero que habían adelantado para cursar sus estudios, con matrículas que rondaban las 250.000 coronas noruegas por persona, unos 21.500 euros. Los afectados consideran que la situación financiera del centro ya era delicada cuando se siguió recibiendo dinero y cuestionan que la declaración de insolvencia se retrasara. La demanda también señala a Per Mikael Eriksson, antiguo director ejecutivo y expresidente del consejo de administración. Por su parte, el administrador concursal habría trasladado documentación a la Policía noruega tras detectar posibles irregularidades societarias y contables.

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El abogado de Espen Høiby, Kristoffer Aasebø, ha rechazado las acusaciones y sostiene que la demanda carece de fundamento. Según su versión, su cliente nunca formó parte del consejo de administración de Pilot Flight Academy ni representó a la empresa ante los estudiantes. El letrado asegura que Høiby actuó basándose en la información que recibía de la dirección y en las promesas de los propietarios de aportar capital para sostener el negocio. En este sentido, afirma que se inyectaron 100 millones de coronas noruegas en varias cuotas, la última en julio de 2025, argumento con el que defiende que su cliente actuó de buena fe. Por el momento, no existe una resolución judicial que determine las posibles responsabilidades de los implicados, por lo que las acusaciones deberán esclarecerse durante el procedimiento.

Mientras tanto, Mette-Marit continúa apartada de sus compromisos oficiales y no tiene previsto recuperar su agenda institucional hasta el próximo verano, según las informaciones publicadas. Su ausencia ha condicionado su presencia en los primeros meses del reinado de Haakon, que está atendiendo sus obligaciones en solitario mientras la princesa Ingrid Alexandra aumenta progresivamente su protagonismo público. El Palacio Real de Oslo no se ha pronunciado sobre la demanda contra Espen Høiby. El hermano de la reina, que ha mantenido habitualmente un perfil discreto pese a su trayectoria como piloto, instructor de vuelo y empresario del sector aeronáutico, vuelve así a ocupar titulares por un asunto que deberá resolverse en los tribunales.