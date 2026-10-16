Mette-Marit reaparece con una inesperada fotografía en plena baja médica: sonriente y con un aspecto físico que llama la atención

Hace tan solo unas semanas, todas las miradas estaban puestas en el esperado debut de Mette-Marit como reina de Noruega (un título que ha adquirido tras el fallecimiento del rey Harald). Sin embargo, horas antes del solemne acto, la Casa Real se vio obligada a publicar un comunicado en el que se informaba que, debido a una inesperada infección respiratoria, la esposa del rey Haakon debía mantenerse alejada de los compromisos de la agenda institucional por un tiempo. Desde entonces, no se ha vuelto a actualizar su estado de salud, el cual es delicado desde que se sometió a un trasplante de pulmón este mes de junio. Pero, sorprendiendo a propios y extraños, este 16 de octubre Mette-Marit ha reaparecido públicamente.

Todo ha ocurrido a través de las redes sociales oficiales de la Casa Real de Noruega, donde se ha publicado una fotografía de la actual reina del país sentada sobre un telar. El motivo del post es anunciar que la exposición Hilos en el tiempo vuelve a abrir sus puertas en la Galería de Arte de la Reina Sonia, la cual estaba cerrada debido al luto en la corte. «La exposición presenta tejidos visuales de las Colecciones Royal y muestra cómo los tejidos visuales pueden ser tanto portadores de la historia como de los tesoros culturales», explican.

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En la publicación, además de llamar la atención el buen aspecto de la reina, quien luce unos pantalones blancos y un jersey azul marino, Mette-Marit también confiesa a los internautas lo que ha significado poder observar de cerca esta exposición en un momento especialmente complicado. «Cuando me siento frente al telar, muchas cosas se calman. El tiempo transcurre más despacio en el telar y es imposible tener prisa. Tejer lleva tiempo, pero el telar también devuelve algo: tiempo y espacio. Un santuario», ha escrito. Unas palabras que, además de dejar claro que está muy involucrada con la exhibición, también han desvelado el refugio que ha encontrado en medio de su recuperación y que muy pocos conocían.

Su pasión por las telas comenzó en 2020, cuando decidió apuntarse a clases de tejido junto a una amiga. Y aunque la pandemia truncó sus planes, lo cierto es que sus ganas de aprender no disminuyeron. Tanto es así que acabó instalando su propio telar en Skaugum, la residencia familiar de los reyes de Noruega. Se trata de un espacio donde, tal y como ella misma contó en una entrevista publicada en 2024, está instalado en el cuarto de invitados, donde los armarios están llenos de materiales. Por ello, y pese a que la reapertura de esta exposición coincide con uno de los momentos más complicados de su vida, Mette-Marit no ha querido perder la oportunidad de formar parte de esta ocasión tan especial. Así, ha decidido reaparecer públicamente en medio de la preocupación por su estado de salud, protagonizando una imagen que ha generado cierta tranquilidad a sus seguidores, especialmente por el buen aspecto físico que luce.