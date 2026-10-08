Tana Rivera y Roca Rey se han consagrado, hasta la fecha, como una de las parejas del año. Su romance, que salió a la luz en el mes de abril, ha copado numerosos titulares y también portadas o espacios en televisión. En primer lugar, por sus orígenes: ella, de una conocida saga taurina española y porque recuerda a la historia de amor entre Paquirri y Carmina Ordóñez; y él, por ser un reputado torero. Pese a que han pasado meses desde que se destapara su idilio, lo cierto es que se han convertido en dos rostros que atraen las cámaras hasta tal punto que muchas de sus citas han salido a la luz. Y no solo eso.

Recientemente se desveló que en una comida en la que se encontraban Tana y Andrés, un amigo de la pareja le obsequió al torero con «su primer regalo de boda». Unas palabras que hicieron saltar todas las alertas sobre sus planes de pasar por el altar.

Aunque en un primer momento los rumores parecían ciertos, el entorno de la nieta de la recordada Cayetana de Alba y del peruano salió al paso para aclarar si, en el 2027, Tana se vestiría de novia.

Eugenia Martínez de Irujo se pronuncia sobre la posible boda de su hija

El vídeo del «primer regalo de boda», sumado a que hace solo unos meses Tana dijo que no le importaría pasar por el altar y ampliar la familia, supuso que las especulaciones creciesen. «No dejo de creer en el amor. Y me encantaría casarme, formar una familia… Es uno de mis sueños. Y dar unos cuantos nietos… Como todavía me queda… Me encantaría familia numerosa, muero con mis hermanos. Me he aburrido mucho siendo hija única hasta que tuve 15 años. Con mi hermana Carmen, la primogénita en común de Fran Rivera y Lourdes Montes, voy a hacer mucho de lo que me ha faltado de pequeña», dijo solo meses antes de que saliera a la luz su relación con Roca Rey, con el que compartía muchos años de amistad.

Aunque los protagonistas han decidido mantener el silencio ante los rumores de su paso por el altar, quienes no se han callado han sido los padres de Tana. Mientras que Fran Rivera directamente negó la mayor, Eugenia Martínez de Irujo ha respondido lo mismo que siempre ha dicho cuando le preguntaban sobre el futuro sentimental de su hija con su ex, Manuel Vega, y por ello en esta ocasión no iba a ser diferente: «¿Qué boda? ¡Que no, hombre, que no! Que tiene que vivir la vida».

Sabido es que la única hija de la duquesa de Alba siempre ha defendido que Tana tiene que vivir la vida hasta dar otros pasos. Una visión que también comparte la protagonista de esta noticia, que ha asegurado en muchas ocasiones que, a pesar de estar en pareja, no tiene prisa por vestirse de blanco.