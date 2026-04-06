Estas han sido todas las novias de Maxi Iglesias: de Stephanie Cayo a Aitana Sánchez-Gijón

Maxi Iglesias ha crecido poco a poco desde que comenzó su trayectoria siendo un adolescente. Con el paso de los años se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos de la industria, gracias a una carrera que arrancó con pequeños papeles y que terminó por despegar definitivamente cuando dio vida al personaje de César Cabano en la popular serie Física o Química.

A pesar de esa exposición mediática constante, el intérprete madrileño ha logrado mantener su vida personal en un discreto segundo plano. Con 31 años, Maxi ha demostrado siempre una marcada voluntad de separar su trabajo frente a las cámaras de su intimidad. Por ese motivo, a lo largo de su carrera han sido pocas las relaciones que se han confirmado públicamente y muchas menos las ocasiones en las que el actor ha hablado abiertamente de ellas.

A continuación, analizamos cuáles han sido las historias de amor que han trascendido.

Saray Muñoz, su primera relación conocida

La primera relación sentimental que trascendió públicamente fue la que mantuvo con Saray Muñoz entre 2011 y 2014. La existencia de este romance se conoció gracias a unas fotografías tomadas por paparazis en una playa en 2012, donde se podía ver a la pareja disfrutando de unos días de descanso. Hasta ese momento, el actor había logrado mantener la relación completamente alejada de los focos.

Saray es hija de un empresario vinculado al sector de las clínicas ginecológicas. Durante el tiempo que estuvieron juntos apenas se dejaron ver en actos públicos ni compartieron imágenes en redes sociales. Esa discreción contribuyó a que la relación se mantuviera prácticamente en la esfera privada durante varios años.

Con el paso del tiempo comenzaron a circular diferentes hipótesis sobre las razones de su ruptura. Algunos comentarios apuntaban a la diferencia de edad entre ambos como posible motivo, ya que Saray era algunos años mayor que Iglesias. Sin embargo, personas cercanas al entorno de la pareja aseguraron que esa circunstancia no tuvo peso en la decisión.

Otras versiones señalaron que la distancia geográfica pudo haber influido en el final de la relación. Durante una etapa de su carrera, el actor se trasladó a Miami por motivos profesionales, mientras que Saray continuaba residiendo en España. Esa separación prolongada habría dificultado la continuidad de la relación.

Los rumores con Viviana Saccone

Tras romper con Saray Muñoz, el nombre de Maxi Iglesias dejó de aparecer durante un tiempo en informaciones relacionadas con su vida sentimental. No fue hasta 2020 cuando volvieron a surgir especulaciones sobre un posible nuevo vínculo, esta vez con la actriz argentina Viviana Saccone.

Las especulaciones se intensificaron cuando algunos testigos afirmaron haberlos visto paseando juntos por las calles de la capital argentina con una actitud cercana y cariñosa. Las imágenes difundidas en algunos medios alimentaron la posibilidad de que entre ambos hubiera algo más que una simple amistad.

Sin embargo, el propio actor salió al paso de esas informaciones para aclarar que no existía ninguna relación sentimental. Iglesias explicó que entre ellos había una buena amistad y que, de haber existido un romance, no habría tenido problema en reconocerlo. Con esa declaración dio por zanjados los rumores que habían surgido en torno a su vida privada.

El romance con Stephanie Cayo

La relación más conocida de Maxi Iglesias en los últimos años ha sido la que mantuvo con la actriz peruana Stephanie Cayo. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película Hasta que nos volvamos a encontrar, estrenada en 2021.

El proyecto cinematográfico se rodó en varios escenarios de Perú y reunió a los dos intérpretes como protagonistas de una historia romántica. Fue durante ese proceso cuando comenzó a surgir una conexión personal entre ellos que posteriormente se transformaría en relación sentimental.

En diversas entrevistas concedidas durante la promoción de la película, Iglesias habló con naturalidad de la buena relación que había surgido entre ambos durante el rodaje. El actor recordó que la personalidad de su compañera de reparto le llamó especialmente la atención desde el primer momento, destacando su curiosidad y su forma de relacionarse con todo el equipo.

La confirmación del romance llegó en diciembre de 2021, cuando Stephanie compartió en redes sociales una fotografía en la que ambos aparecían besándose. Junto a la imagen, la actriz escribió un largo mensaje en el que expresaba su admiración y afecto por el actor, dejando claro el vínculo que existía entre los dos.

Aitana Sánchez-Gijón

Tal y como apuntaba mucha gente, la relación de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias terminó rompiéndose, pero entre ellos no hay problemas graves. Simplemente pensaron que lo mejor para ambos era emprender aventuras distintas. Actualmente, el actor se ha convertido en noticia tras salir a la luz unas imágenes besándose con Aitana Sánchez-Gijón. Según nuestros datos, se conocieron en el trabajo y habrían empezado una amistad especial a la que todavía no han puesto nombre.