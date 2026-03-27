La dura confesión de Juan José Ballesta sobre su infancia: «Le decían a mi madre que iba a perder la cabeza»

La trayectoria de Juan José Ballesta ha estado marcada por un contraste constante entre el éxito profesional y las dificultades personales. El actor madrileño alcanzó una enorme popularidad siendo apenas un adolescente, cuando su interpretación en El Bola le valió el reconocimiento de la crítica y el premio a mejor actor revelación en los Premios Goya. Aquella distinción, recibida con solo 13 años, lo convirtió en una de las grandes promesas del cine español.

Desde entonces, su vida ha seguido un recorrido irregular, con momentos de gran visibilidad y otros más complejos. A lo largo de los años ha participado en distintas producciones cinematográficas y televisivas, como Querido maestro, 7 vírgenes o Bruc: el desafío, consolidando una carrera interpretativa que ha mantenido el interés del público.

Nosotros sabemos cómo ha sido su infancia, así que hemos echado la vista atrás para recordar una de sus confesiones más impactantes: «Le decían a mi madre que iba a perder la cabeza».

Dificultades económicas

Más allá de su carrera artística, el propio actor ha relatado en distintas ocasiones que su infancia estuvo lejos de ser sencilla. Nacido en el municipio madrileño de Parla, creció en un entorno humilde, en viviendas del IVIMA destinadas a familias con escasos recursos. Aquella etapa, según ha explicado, estuvo marcada por las limitaciones económicas y el esfuerzo constante de sus padres para sacar adelante a la familia.

Durante una entrevista concedida al periodista Jordi Évole, Juan José Ballesta recordaba cómo transcurrieron aquellos años. Sus padres, ambos trabajadores, desempeñaban empleos de gran exigencia física y salarios modestos. Su padre trabajaba en la construcción y su madre también tuvo que incorporarse durante un tiempo al mundo laboral para ayudar a sostener la economía doméstica.

El actor ha explicado que en su casa no siempre había margen para grandes caprichos infantiles. Recuerda, por ejemplo, cómo en ocasiones pedía regalos que sus padres no podían permitirse, como una bicicleta que veía en los escaparates durante las fechas navideñas. Aun así, insiste en que nunca le faltó lo esencial y que la educación que recibió estuvo basada en el esfuerzo, el respeto y el trabajo.

¿Cómo ha gestionado el dinero?

El destino de Juan José Ballesta comenzó a cambiar cuando aún era un niño. Su participación en anuncios publicitarios y posteriormente en series de televisión abrió la puerta a sus primeros ingresos económicos. A una edad en la que la mayoría de los menores apenas empieza a definir sus intereses, él ya tenía una carrera en marcha frente a las cámaras.

Sin embargo, ha explicado que sus padres gestionaron aquel dinero con una estricta responsabilidad. Todos los ingresos procedentes de su trabajo fueron depositados en una cuenta bancaria a su nombre, que permaneció intacta hasta que alcanzó la mayoría de edad. Sólo entonces pudo disponer de ese dinero.

El propio actor ha señalado en varias ocasiones que aquella decisión familiar fue fundamental para su futuro. Sus padres nunca utilizaron esos recursos, a pesar de que la situación económica del hogar no era holgada. Ese gesto, según ha reconocido públicamente, reforzó la confianza que siempre ha tenido en ellos.

Un momento muy tenso

A las dificultades económicas se sumaron también importantes problemas de salud. Durante su infancia, Ballesta fue diagnosticado de hiperactividad, una circunstancia que generó preocupación en su entorno y llevó a algunos profesionales a recomendar medicación para controlar su comportamiento inquieto.

Con el paso del tiempo surgió un problema aún más grave. Juan José sufrió un infarto en el fémur, una lesión que interrumpe el flujo sanguíneo hacia esa parte del hueso. Cuando esto ocurre, las células óseas dejan de recibir oxígeno y nutrientes, lo que puede provocar su deterioro y pérdida de estructura.

La gravedad de la lesión obligó a los médicos a intervenir quirúrgicamente. Tras la operación, el joven actor quedó prácticamente paralizado durante dos años. Para poder caminar necesitó un aparato metálico que sujetaba su pierna y que debía llevar de forma permanente durante ese periodo.

Una infancia complicada

La recuperación física fue complicada, pero el impacto emocional tampoco resultó sencillo. En el colegio, algunos compañeros comenzaron a burlarse de su situación. El aparato ortopédico que llevaba en la pierna se convirtió en motivo de comentarios y comparaciones con el personaje de Forrest Gump, lo que alimentó el acoso escolar.

A esa situación se sumó otro factor que agravó el problema: su creciente popularidad. Mientras comenzaba a ser conocido por su trabajo en cine y televisión, algunos compañeros lo percibían como «el chico de las películas», lo que generó envidias y actitudes hostiles.

El actor ha recordado episodios concretos de aquel acoso. Relata que en más de una ocasión fue apartado de los juegos o insultado, y que incluso llegaron a pegarle un chicle en el pelo, un incidente que obligó a su madre a raparle completamente la cabeza.

Ante esa situación, sus padres decidieron finalmente cambiarlo de centro escolar. Fue una decisión tomada para protegerlo de un entorno que se había vuelto difícil de gestionar para un niño que, además de su enfermedad, comenzaba a convivir con la exposición mediática. Como vemos, su infancia no ha sido sencilla, aunque ha logrado dejar atrás las sombras de su pasado.