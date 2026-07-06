David Bisbal se sincera sobre su experiencia tras salir de ‘Operación Triunfo’: «No lo pasé del todo bien»

Más de dos décadas después de convertirse en uno de los grandes fenómenos de la primera edición de Operación Triunfo, David Bisbal regresa al formato, aunque esta vez lo hace con un papel muy diferente. El almeriense formará parte del jurado de la versión estadounidense del exitoso formato, la cual se estrena este mes de julio en Telemundo. Con motivo de este nuevo reto profesional, el cantante está concediendo numerosas entrevistas a medios locales. Una de ellas ha sido en el podcast Cracks, donde ha dejado sorprendidos a propios y extraños al sincerarse como pocas veces lo ha hecho sobre cómo gestionó la fama tras su paso por el programa en 2001, fecha en la que su vida dio un giro de 180 grados y su carrera se lanzó al estrellato.

«Yo no lo pasé del todo bien. […] Antes de entrar a OT yo tenía una agenda muy bien estructurada en mi orquesta. Era viajar y, por muy duro que fuese el viaje, era viajar, dormir todo lo que se pudiera, comer y dormir más todavía. Y solamente era artista cuando estaba encima del escenario. Te aseguro que cuando me bajaba, podía saludar a todos los seguidores que tenía en la orquesta. […] Y además te aseguro que dos casetas más al lado, podía perfectamente sentarme tranquilamente a comer mi hamburguesa mientras esperaba mi segundo pase», contaba.

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Sin embargo, cuando fue seleccionado para concursar en Operación Triunfo 1 su vida dio un giro de 180 grados, y la rutina que él había conocido como artista cambió por completo. «Cuando llegué a ese programa y, después del programa, ser artista ya no era solo cantar. Era lidiar con la prensa, prepararte, tener una buena comunicación, estudiar todos los días porque tienes que estar preparado para comunicar tus cosas. Tienes que estar en las reuniones de marketing con todos los ejecutivos, y ya no solamente en España: en Argentina, en Chile, en México, en toda Centroamérica y en Estados Unidos. Y yo solo decía: ‘Hello and bye bye’. Y punto», sentenciaba.

Con estas palabras, David Bisbal ha dejado entrever que, aunque adaptarse a la fama no fue un camino sencillo y que tuvo que aprender a convivir con una exposición mediática constante, con el paso del tiempo ha conseguido encontrar dicho equilibrio. Desde su salida de Operación Triunfo, su carrera no ha dejado de crecer, consolidándose como uno de los artistas más exitosos del panorama musical español.

Ahora, más de dos décadas después, el formato vuelve a cruzarse en su camino, ofreciéndole la oportunidad de convertirse en jurado. Aunque es un papel que no es la primera vez que desempeñará, ya que durante años, ha ejercido como tal en La Voz. Al mismo tiempo, y de manera paradójica, OT también ha recuperado en los últimos años a otra de sus concursantes más emblemáticas; Chenoa, quien ya ha sido confirmada como presentadora de la edición de 2027 tras ponerse al frente del formato en las dos últimas temporadas.