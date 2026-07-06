Martin Scorsese (83 años), sobre su juventud: «Con los hippies me sentía muy cómodo porque eran buenas personas»

Pocos proyectos han alcanzado la dimensión histórica del Festival de Woodstock. Más de medio siglo después de su celebración, aquel encuentro celebrado en agosto de 1969 continúa generando interés. Entre las miles de personas que vivieron aquellos días de cerca se encontraba un joven Martin Scorsese.

A sus 83 años, el cineasta neoyorquino ha recordado aquella experiencia en la serie documental autobiográfica Mr. Scorsese, dirigida por Rebecca Miller. Admite que nunca llegó a identificarse plenamente con el movimiento hippie, pero sí encontró en muchas de las personas que lo integraban unos valores con los que se sintió especialmente cómodo.

«Con los hippies, y yo no era uno de ellos, me sentía muy cómodo porque eran buenas personas», comenta con total naturalidad.

Un festival que terminó haciendo historia

La historia de Woodstock comenzó meses antes de que la música sonara sobre el escenario. A principios de 1969, los empresarios Joel Rosenman y John P. Roberts preparaban la apertura de MediaSound Studios, un gran estudio de grabación en Manhattan con el que pretendían abrirse camino en la industria musical estadounidense.

Fue entonces cuando los jóvenes promotores Michael Lang y Artie Kornfeld se pusieron en contacto con ellos para proponerles un proyecto de menor dimensión que pretendían desarrollar en Woodstock, una pequeña localidad de Nueva York. La iniciativa no prosperó, pero Rosenman y Roberts les plantearon una alternativa que terminaría cambiando la historia de la música: organizar un gran festival al aire libre.

Lang y Kornfeld comprendieron rápidamente el potencial de aquella propuesta. El movimiento hippie vivía uno de sus momentos de mayor expansión y experiencias anteriores, como el denominado Verano del Amor celebrado en San Francisco en 1967, demostraban el enorme poder de convocatoria que tenían este tipo de encuentros.

Sin embargo, surgió un importante obstáculo cuando los vecinos de Woodstock rechazaron albergar el evento. Los organizadores se vieron obligados a buscar una nueva ubicación y finalmente encontraron el escenario ideal en Bethel, una pequeña localidad del condado de Sullivan.

Más de medio millón de fans

Entre el 15 y el 18 de agosto de 1969, Bethel recibió a más de medio millón de personas en un acontecimiento que superó todas las previsiones de los organizadores. La inmensa mayoría de los asistentes eran jóvenes que compartían el rechazo a la intervención estadounidense en Vietnam y defendían valores como el pacifismo, la libertad individual, el ecologismo y la importancia de la creación artística.

El éxito de convocatoria fue tan extraordinario que la infraestructura prevista resultó insuficiente. Aunque inicialmente se trataba de un festival de pago, la llegada masiva de público impidió instalar los accesos previstos y controlar el aforo. Como consecuencia, Woodstock terminó convirtiéndose en un evento de acceso gratuito.

La primera obra de Martin Scorsese

Con el propósito de inmortalizar aquel acontecimiento irrepetible, la organización decidió rodar un documental. Entre los integrantes del equipo figuraba Martin Scorsese, que por entonces apenas había estrenado su primer largometraje, ¿Quién llama a mi puerta?, sin obtener el éxito que estaba buscando.

El director recuerda que aquellos años coincidieron con un profundo cambio cultural en Estados Unidos. Aunque asegura que no estaba especialmente implicado en la política, reconoce que las imágenes de la Guerra de Vietnam terminaron por hacerle reflexionar sobre la situación que vivía el país.

En el documental explica que llegó a escribir un proyecto para un cortometraje presentado durante la Angry Arts Week de Nueva York. La historia mostraba a un hombre que, mientras se disponía a afeitarse, acababa suicidándose como metáfora de lo que definía como el «suicidio estadounidense», utilizando una canción popular de los años treinta como contrapunto narrativo.

Scorsese también recuerda un episodio que marcó su relación con la religión. Durante una misa escuchó a un sacerdote afirmar que la Guerra de Vietnam era una «guerra de religión», unas palabras que, según dice, le llevaron a abandonar definitivamente aquella iglesia.

Frente a esa decepción con determinadas instituciones, el cineasta encontró una actitud muy distinta entre muchos jóvenes vinculados al movimiento hippie. Sin compartir necesariamente su forma de vida, asegura que siempre percibió en ellos una disposición basada en la solidaridad y el respeto hacia los demás.

Cuatro días sin dormir

Martin Scorsese participó en el rodaje junto al director Michael Wadleigh y la productora Thelma Schoonmaker, quien ya había colaborado con él en su primera película y terminaría convirtiéndose en una de las figuras fundamentales de toda su carrera.

El cineasta recuerda que el acceso al recinto no fue sencillo. Tras recorrer parte del trayecto en coche, el equipo tuvo que continuar caminando hasta llegar al lugar donde se desarrollaba el festival.

Una vez allí permanecieron prácticamente sin descanso durante varios días grabando actuaciones y escenas del público. Scorsese asegura que llegó a pasar entre tres y cuatro días sin dormir, lo que le provocó incluso algunas alucinaciones.

«Es la única vez en la que he estado en un sitio donde se haya transmitido tanta compasión y amor por otras personas», explica en el documental. Con estas palabras quiere dejar claro por qué se sintió cómodo con la comunidad hippie.