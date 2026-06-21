David Beckham ya tiene su estrella en Hollywood y estuvo rodeado de invitados de lujo como Victoria Beckham y Tom Cruise

El reconocimiento que recibió David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood ya forma parte de los grandes hitos de una trayectoria que trasciende el deporte.

El ex futbolista británico fue distinguido con una estrella en la emblemática avenida de Los Ángeles en una ceremonia marcada por la emoción, la presencia de familiares y amigos cercanos y el reconocimiento unánime a una figura que ha logrado mantener su relevancia décadas después de abandonar los terrenos de juego.

Un homenaje a una trayectoria legendaria

David Beckham recibió la estrella número 2.849 del Paseo de la Fama de Hollywood dentro de la categoría de Entretenimiento Deportivo, una distinción reservada para personalidades cuya influencia ha trascendido la competición deportiva para convertirse en referentes culturales.

A lo largo de su carrera, el inglés no solo destacó por sus éxitos con la selección de Inglaterra y clubes históricos como el Manchester United, el Real Madrid o el París Saint-Germain. También desempeñó un papel fundamental en el crecimiento de la Major League Soccer durante su etapa como jugador de Los Angeles Galaxy, contribuyendo a situar el fútbol en un lugar mucho más visible dentro del panorama deportivo estadounidense.

Tras su retirada, Beckham ha continuado vinculado al deporte como empresario y copropietario del Inter Miami, un proyecto que adquirió una enorme repercusión internacional con la llegada de Lionel Messi y que ha consolidado al club como una de las entidades con mayor proyección mediática del continente americano.

La ceremonia celebrada en Hollywood sirvió precisamente para reconocer ese recorrido completo, desde sus primeros éxitos como futbolista hasta su capacidad para reinventarse como empresario e icono internacional.

Victoria Beckham, el gran apoyo de su marido

Como ha ocurrido durante buena parte de la carrera de David Beckham, Victoria Beckham ocupó un lugar protagonista durante la ceremonia. La diseñadora acompañó a su marido durante todo el acto y fue una de las personas encargadas de dedicarle unas palabras ante los asistentes.

Antes de adoptar un tono más emotivo, Victoria recurrió al humor para romper el hielo. Recordó que, como británica, siempre había visto las estrellas del Paseo de la Fama como el reconocimiento reservado para las grandes figuras del espectáculo y bromeó asegurando que pensaba que había acudido para recibir ella misma una distinción por su participación en Spice World: La Película.

Las risas dieron paso rápidamente a un discurso mucho más personal. Victoria destacó la disciplina, el esfuerzo y la capacidad de trabajo que han acompañado a Beckham desde el inicio de su carrera, al tiempo que puso en valor su evolución como empresario y su papel dentro del ámbito familiar.

Sus palabras también sirvieron para subrayar la faceta más desconocida del ex futbolista, alejándose de la imagen pública del deportista para destacar su compromiso como esposo y padre de familia, una dimensión que ambos han mostrado de manera habitual durante los más de veinte años de matrimonio.

Tom Cruise no se pierde la cita

Entre los invitados que asistieron al homenaje destacó la presencia del actor Tom Cruise, amigo de la familia Beckham desde hace años y uno de los encargados de intervenir durante el acto.

El protagonista de numerosas producciones de Hollywood puso el foco en el impacto que David Beckham ha tenido sobre el fútbol en Estados Unidos. Según explicó, la llegada del británico al campeonato estadounidense marcó un antes y un después en la percepción del deporte dentro del país.

Cruise también quiso destacar que la influencia del homenajeado nunca quedó limitada únicamente al terreno de juego. En su intervención señaló que Beckham consiguió convertirse en un referente cultural capaz de conectar con públicos muy distintos y de inspirar a nuevas generaciones tanto dentro como fuera del deporte.

Ese reconocimiento resume buena parte del fenómeno Beckham, construido sobre una combinación poco frecuente de éxito deportivo, proyección internacional, capacidad empresarial y presencia constante en la cultura popular durante más de tres décadas.

La ausencia de Brooklyn Beckham

La ceremonia reunió a numerosos rostros conocidos que quisieron acompañar al exfutbolista en uno de los momentos más importantes de su vida pública.

Entre ellos se encontraba Eva Longoria, una de las amistades más estrechas de Victoria Beckham, quien acudió junto a su marido, José Bastón. La actriz ha compartido con el matrimonio numerosos proyectos solidarios y encuentros privados durante los últimos años, por lo que su presencia resultó una de las más destacadas del evento.

También estuvieron presentes tres de los cuatro hijos del matrimonio: Romeo, Cruz y Harper. Los jóvenes acompañaron a sus padres durante toda la ceremonia y participaron de un ambiente especialmente emotivo, marcado por continuas muestras de afecto y orgullo familiar.

La gran ausencia fue la de Brooklyn Beckham. El hijo mayor del matrimonio no acudió al acto, prolongando así la distancia que mantiene desde hace tiempo con parte de su familia. Pese a ello, la ceremonia no quedó empañada por esa circunstancia y David Beckham mantuvo en todo momento una actitud serena y sonriente mientras agradecía el reconocimiento recibido.