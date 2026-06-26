El cuñado de Joaquín Sánchez, detenido por presuntas amenazas y maltrato verbal a su mujer

José Manuel Saborido, hermano de Susana Saborido y cuñado de Joaquín Sánchez, ha sido detenido en Sevilla por un presunto delito de maltrato verbal y amenazas a su mujer. Ha sido el programa El tiempo justo el encargado de sacar a la luz esta información, explicando que los hechos habrían ocurrido en la puerta del domicilio del mencionado y, posteriormente, en su interior.

«Ayer por la tarde fue detenido tras una supuesta agresión verbal que cometió hacia su esposa. Ella es la que lo denuncia. Él ha pasado la noche detenido en el calabozo y esta mañana ha sido trasladado hasta los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Sevilla», explicaba la reportera del espacio televisivo citado.

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Álex Álvarez, periodista del programa, añadía que había podido hablar con Nadine, la esposa de José Manuel y la presunta víctima de lo ocurrido, y que, según sus declaraciones, el origen de todo fue un ataque de celos. «Se le detiene por una llamada que hace Nadine al 112, donde denuncia que presuntamente su marido le amenaza verbalmente. Lo que me cuenta es que le amenaza sacando un martillo de la casa y le dice: ‘Cuidado, porque mira lo que tengo en la mano’, señalaba.

Según la versión de la presunta víctima, hubo muchas más amenazas después. De hecho, asegura que le dijo que iba a degollar al perro si no se lo llevaba de la casa. Pero el testimonio de Nadine va mucho más allá. Y es que, al parecer, no habría sido una escena aislada. «Me dice que todo esto lleva ocurriendo desde abril. Lo que es esta relación tan tóxica. En ese mes, los hijos de José Manuel y Nadine entran en la casa y se encuentran a su padre intimando con una chica en el sofá», contaba. Fue entonces cuando su matrimonio prácticamente terminó y decidieron vivir en la casa por separado.

No es la primera vez que José Manuel Saborido se encuentra en el punto de vida. Su escasa trayectoria televisiva ha estado marcada por la polémica. De hecho, ha acudido a varios platós de televisión para criticar abiertamente el matrimonio de su hermana Susana y su cuñado Joaquín Sánchez, el cual lo acusó de ser una auténtica farsa. «Es un matrimonio que ha vendido 20 años de mentira», señaló en ¡De viernes!

Poco después de estas declaraciones, José Manuel también volvió a la primera línea de la noticia tras ser acusado de ser un presunto okupa de una lujosa vivienda de 400 metros cuadrados en la localidad sevillana de Bormujos. En medio de aquella polémica, también salió a la luz un vídeo de una fuerte discusión con su pareja anterior a Nadine. Por aquel entonces, esta última le defendió, pero, ahora, las tornas parecen haberse cambiado tras el último episodio que ha terminado con Saborido en el calabozo.