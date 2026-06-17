La contradicción de Javier Bardem: carga contra Hollywood pero acepta inmortalizar sus huellas en el Paseo de la Fama

Javier Bardem se ha convertido en el primer español en dejar sus huellas plasmadas en el Teatro Chino del Paseo de la Fama de Hollywood, uno de los mayores reconocimientos que concede la industria cinematográfica estadounidense. Durante la ceremonia, el actor se mostró visiblemente emocionado al recordar a su madre, Pilar Bardem, y reivindicar el legado de su familia. «Me emociona por el apellido Bardem, que es un apellido que lleva mucho tiempo en esta profesión. Yo soy nada más que un representante de ese apellido», expresaba.

La escena podría pasar a la historia por su carga simbólica de no ser por el contraste con las declaraciones que el propio actor realizó hace apenas unos meses, cuando aseguró que su apoyo a Gaza le había cerrado puertas a trabajos en Hollywood y que le había costado oportunidades laborales.

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Desde que comenzó la guerra de Gaza en 2023, han sido varias las ocasiones en las que Bardem se ha posicionado públicamente a favor de Palestina. Un apoyo que, según confesó el propio actor en una entrevista concedida a un medio estadounidense, le habría pasado factura en Hollywood. «He escuchado cosas: ‘Te iban a llamar para ese proyecto, pero ya no’, ‘Esta marca te iba a pedir una campaña, pero ya no pueden’», relataba, asegurando que estaba convencido de que dicha industria podía poner a alguien «en una lista negra» simplemente por expresar determinadas opiniones. Una situación que, según afirmó, no le preocupaba especialmente, ya que podía seguir desarrollando su carrera en otros lugares como España, su país natal. A pesar de ello, no dejó de mostrarse crítico con que este supuesto «castigo profesional» pudiera producirse en una sociedad que se considera avanzada.

«Siempre he sentido que tengo micrófonos y grabadoras registrando mi voz, y tengo derecho a denunciar lo que considero incorrecto», sentenció por aquel entonces, dejando claro que seguiría pronunciándose sobre cuestiones como la guerra de Gaza y otros conflictos internacionales pese a las posibles consecuencias profesionales en Hollywood que esto le podía acarrear. De hecho, cabe recordar que fue muy criticado cuando acudió a la 77ª edición de los Premios Emmy, donde posó en la alfombra roja con una palestina como símbolo manifestante con el que quiso denunciar «el genocidio en Gaza». Un gesto que muchos consideraron que no era adecuado para el tipo de evento en el que se encontraba.

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Sin embargo, apenas unos meses después de aquellas declaraciones a Variety, Bardem ha aparcado cualquier discrepancia con la industria para recoger uno de los reconocimientos más simbólicos que puede otorgar Hollywood, reservado a leyendas como Marilyn Monroe o Harrison Ford. Un gesto que vuelve a poner sobre la mesa la contradicción entre denunciar públicamente el supuesto rechazo de una industria y, al mismo tiempo, aceptar sin reparos uno de sus mayores honores.