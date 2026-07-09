Chenoa habla sin tapujos sobre sus ganas de enamorarse: «He sido muy afortunada»

Tres años después de poner punto final a su matrimonio con Miguel Encinas, Chenoa vuelve a pronunciarse sobre uno de los aspectos que más interés despiertan en torno a su vida privada: su situación sentimental. La cantante y presentadora, siempre discreta cuando se trata de hablar de su intimidad, ha querido dejar claro que atraviesa un momento de serenidad y equilibrio personal, alejado de cualquier necesidad de encontrar una nueva pareja.

La situación actual de Chenoa

En un momento en el que cada aparición pública de la artista suele ir acompañada de preguntas sobre su corazón, Chenoa respondió con absoluta naturalidad, dejando entrever que vive una etapa marcada por la calma y la estabilidad emocional.

«Bien, bien. Estoy muy estable, estoy muy tranquila. La verdad es que también es verdad que la edad proporciona cierto temple, ¿no? Ya he vivido muchas vidas en una también. Entonces, bueno, he sido muy afortunada, yo creo, en vivir experiencias, amor. Entonces, bien, estoy muy contenta y muy agradecida también», aseguró.

Lejos de alimentar rumores o abrir la puerta a un nuevo romance, sus palabras dibujan a una mujer que ha aprendido a mirar el amor desde una perspectiva mucho más madura. La experiencia, según reconoce, le ha permitido adquirir una serenidad que hoy marca su forma de afrontar tanto la vida personal como la profesional.

No es la primera vez que Chenoa reivindica este momento vital. Tras vivir una separación especialmente mediática, la artista ha preferido centrar sus energías en el trabajo y en proyectos que atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera. Convertida en uno de los rostros imprescindibles de la televisión y sin abandonar nunca la música, la mallorquina parece haber encontrado un equilibrio que va mucho más allá del terreno sentimental.

Precisamente, al ser preguntada por la posibilidad de estar nuevamente enamorada, la respuesta fue tan sincera como reveladora. «Sí… Bueno… Yo estoy enamorada de otras cosas, pero sí. Estoy enamorada de lo que hago. Esto lo hago con mucho amor, hay que darle también su calor», explicó con una sonrisa.

Una declaración que confirma que, por ahora, su prioridad no pasa por iniciar una nueva relación. Chenoa encuentra hoy esa ilusión en su profesión, en los escenarios, en los platós y en una trayectoria que, después de más de dos décadas de carrera, continúa creciendo con nuevos retos.

Sus palabras también reflejan una evolución personal evidente. Aquella joven que conquistó al público en los primeros años de Operación Triunfo ha dado paso a una mujer que habla del amor sin dramatismos y sin la presión de cumplir determinadas expectativas. La tranquilidad, el agradecimiento y la estabilidad son ahora los pilares de una nueva etapa en la que el foco parece estar puesto, sobre todo, en disfrutar del presente.

Mientras tanto, la artista continúa demostrando que es posible vivir plenamente sin necesidad de que el amor de pareja ocupe el centro de la conversación. Y, al menos por ahora, su corazón tiene dueño: una carrera que sigue ilusionándola tanto como el primer día.

Su intenso currículum sentimental

Aunque siempre ha intentado proteger su vida privada, el recorrido sentimental de Chenoa ha sido uno de los más comentados del panorama nacional. Su primer gran amor conocido fue David Bisbal, compañero de edición en Operación Triunfo, con quien protagonizó una de las relaciones más recordadas de la televisión española. La ruptura, convertida en fenómeno mediático, marcó durante años la imagen pública de ambos.

Con el paso del tiempo, la cantante rehízo su vida junto a otras parejas como Álex González, Alain Corneau o el actor Javier Arpa, aunque ninguna de esas relaciones terminó consolidándose. Fue en 2019 cuando encontró estabilidad junto al urólogo Miguel Encinas. La pareja anunció su compromiso y, tras varios aplazamientos provocados por la pandemia, se dio el sí, quiero en junio de 2022 en una boda celebrada en Mallorca.

Sin embargo, apenas un año después comenzaron los rumores de distanciamiento y, en noviembre de 2023, se confirmó la separación. Desde entonces, Chenoa ha optado por mantener un perfil muy discreto respecto a su vida sentimental. Aunque en diferentes ocasiones se le ha relacionado con posibles nuevas ilusiones, nunca ha confirmado ninguna relación. Ahora, con estas declaraciones, deja claro que atraviesa una etapa de paz consigo misma y que el amor, al menos por el momento, tiene forma de proyectos, trabajo y crecimiento personal.