La emotiva reflexión de Jesús Calleja (61 años): «Mi hijo vivía en Nepal rodeado de ratas como en una perrera y me lo traje a España»

La historia familiar de Jesús Calleja está ligada desde hace décadas a Nepal, país al que viajó por primera vez a finales de los años 90 y donde conoció a quien con el tiempo se convertiría en su hijo, Ganesh. El presentador relató aquel episodio en 2017 durante su participación en Mi casa es la tuya, donde explicó las circunstancias que rodearon aquel encuentro y cómo terminó trasladando al menor a España.

El relato se produjo años después de aquel primer viaje, cuando Calleja tenía alrededor de 30 años. Durante su estancia en Nepal conoció a un niño de siete años que trabajaba como guía turístico. El menor se ganaba la vida a una edad en la que todavía debería haber estado escolarizado y, según recordó el comunicador, desde el primer momento destacó por su carácter.

«Era salado como él solo, se inventaba todo y era un mentirosillo, pero se buscaba la vida», explicó entonces Calleja para describir al pequeño. Aquel encuentro no supuso inicialmente un cambio inmediato en sus vidas, pero ambos volvieron a coincidir tiempo después en unas circunstancias especialmente delicadas.

Así fue el reencuentro

Cuando Jesús Calleja volvió a encontrarse con Ganesh, la situación del menor había empeorado. El niño se encontraba en un hospicio y, según explicó el presentador, vivía en unas condiciones muy precarias. «Vivía rodeado de ratas como en una perrera», afirmó al recordar el lugar en el que se encontraba.

A esa situación se sumaba un grave problema de salud. Ganesh padecía tuberculosis, una enfermedad que en aquel momento comprometía seriamente su estado y que requería atención médica. Calleja decidió entonces trasladarlo a España para que pudiera recibir tratamiento.

La llegada del menor supuso un cambio radical en la vida de ambos. Una vez en España, Ganesh consiguió superar la enfermedad y, con el paso del tiempo, tomó la decisión de permanecer en el país. Calleja asumió su cuidado con el apoyo de sus padres y comenzó así una etapa de convivencia que ninguno de los dos había previsto años atrás.

El presentador ha reconocido que aquella responsabilidad llegó sin que tuviera experiencia previa. «Cuidé a un hijo sin tener mucha idea de cómo se hacía», admitió al recordar cómo afrontó aquella nueva situación familiar.

Una nueva vida en España

Ya instalado en España, Ganesh comenzó sus estudios y desarrolló su formación académica en León. Con el paso de los años completó una Formación Profesional relacionada con la electrónica, una etapa en la que contó con el respaldo de su nueva familia.

Calleja ha contado en distintas ocasiones una anécdota relacionada con aquellos estudios. Para animarle a superar todas las asignaturas, le prometió que tendría una moto si conseguía aprobarlas. El resultado fue incluso mejor de lo esperado: Ganesh obtuvo matrícula de honor.

Sin embargo, el joven tenía entonces otra preocupación. Quería ayudar a Sunesh, su mejor amigo, que también padecía tuberculosis. La historia hizo que Calleja volviera a implicarse en una situación que ya conocía de cerca.

La relación con Nepal tampoco terminó con la llegada de Ganesh a España. El presentador regresó al país asiático y también intervino para facilitar la llegada de Sundari, hermana biológica de Ganesh, a España. Con el tiempo, los tres terminaron desarrollando su vida en León.

Ganesh, una persona especial

Muchos años después de aquel primer encuentro, la relación entre ambos continúa estrechamente vinculada a la actividad profesional de Calleja. Ganesh trabaja como representante del aventurero, participa en algunas de sus expediciones y forma parte de su equipo en diferentes viajes y proyectos.

La televisión también ha permitido conocer algunos detalles de esta historia personal. Fue especialmente durante aquella entrevista de 2017 cuando Calleja explicó con mayor detalle cómo se produjo el encuentro con el niño y las circunstancias que terminaron llevando a Ganesh a España.

La trayectoria posterior de Ganesh contrasta con las condiciones en las que vivió durante sus primeros años. De aquel niño que trabajaba como guía turístico en Nepal pasó a estudiar, formarse profesionalmente y construir una vida en España. Su historia está vinculada, además, a la de su amigo Sunesh y a la de su hermana Sundari, que también terminaron formando parte de ese entorno familiar en León.

En paralelo, Calleja ha continuado desarrollando su carrera televisiva y vinculada a los viajes y la aventura. Recientemente ha concluido una nueva temporada de Universo Calleja, con una expedición a Maldivas en la que participaron Lorena Castell, Montoya y Laura Madrueño.

Al finalizar esta nueva tanda de episodios, el presentador publicó un mensaje para agradecer la participación de los invitados y el trabajo del equipo responsable del programa: «¡Amigos, hasta aquí Universo Calleja! Agradecer a todos los invitados que han pasado por el programa, a Telecinco y Mediaset y a mi equipazo de Zanskar Producciones por esta pedazo de temporada que hemos hecho».

Más allá de su actividad televisiva, la historia de Ganesh continúa siendo uno de los episodios personales que Calleja ha compartido públicamente a lo largo de los años. Un encuentro casual en Nepal terminó transformando la vida de un niño de siete años y dando lugar, con el paso del tiempo, a una relación familiar que se mantiene décadas después.