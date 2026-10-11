Belén Esteban (52 años) sobre su alimentación: «La comida saludable está muy bien, pero prefiero un buen cocido con una buena pringá»

Belén Esteban ha vuelto a demostrar que no tiene reparos a la hora de expresar sus opiniones, incluso cuando se alejan de las tendencias que dominan las redes sociales.

A sus 52 años, la colaboradora atraviesa una etapa diferente, con menos presencia en los platós y más tiempo dedicado a su faceta como creadora de contenido. Durante una entrevista en el pódcast Ac2ality, presentado por Abel Planelles y Daniela Álvarez, ha hablado de sus hábitos alimentarios, de sus dificultades para mantener una rutina de ejercicio y de la importancia de disfrutar de la vida sin someterse a las exigencias de una imagen perfecta.

«La comida saludable está muy bien, pero a mí me parece un postureo total», ha afirmado durante la conversación. Una reflexión con la que ha cuestionado la presión que, a su juicio, existe actualmente para mostrar hábitos de vida saludables y seguir determinadas tendencias gastronómicas.

Belén Esteban ha dejado el gimnasio

Durante la entrevista, la colaboradora también ha hablado de su experiencia con el ejercicio físico y de las dificultades que ha encontrado para incorporarlo a su día a día. Belén ha explicado que su marido fue quien la animó a apuntarse al gimnasio, aunque la experiencia duró poco tiempo.

«Me apuntó mi marido al gimnasio y fui dos días porque me bajaba el azúcar», ha relatado. La frase hace referencia a una cuestión importante en su caso: Belén Esteban padece diabetes tipo 1, una enfermedad que requiere controlar los niveles de glucosa y adaptar determinados hábitos cotidianos a las necesidades de cada persona.

La actividad física puede aportar beneficios a quienes tienen esta enfermedad, pero también exige planificación. La intensidad del ejercicio, la alimentación y las dosis de insulina son factores que deben tenerse en cuenta para reducir el riesgo de hipoglucemia, una bajada de azúcar que puede producirse durante o después del esfuerzo físico.

Belén Esteban no ha ocultado que no ha conseguido convertir el gimnasio en una costumbre. Su testimonio se aleja de los discursos que presentan el entrenamiento diario como una obligación ineludible y pone el foco en las circunstancias particulares de cada persona.

La frase que ha desatado la polémica

En los últimos años, las redes sociales han multiplicado la presencia de contenidos relacionados con las dietas, el ejercicio y los productos saludables. Para Belén Esteban, esa tendencia puede terminar convirtiéndose en una forma de presión cuando se transmite la idea de que determinados alimentos deben desaparecer de la dieta.

«Yo no voy en contra de nadie, pero ahora parece que no puedes comerte una oreja o una morcilla», ha señalado. La colaboradora considera que la conversación sobre nutrición se ha trasladado en ocasiones al terreno de la apariencia y de las modas, dejando en segundo plano la libertad individual para elegir qué comer.

En su crítica también ha recordado cómo han cambiado algunos establecimientos tradicionales. «Antes veías las tiendas de patatas fritas de toda la vida y ahora sólo veo lechuga, brócoli, preparados…», ha comentado, antes de resumir su postura con una de las frases más llamativas de la entrevista: «Que la gente coma como quiera, pero ya vale de tanto postureo. Que hagan lo que quieran, pero prefiero un buen cocido con una buena pringá».

Las palabras de Belén Esteban no implican que una alimentación saludable deba descartarse. La Organización Mundial de la Salud recomienda una dieta variada y equilibrada, adaptada a las necesidades de cada persona, y recuerda la importancia de moderar determinados nutrientes y productos.

La nueva vida de Belén Esteban

La reflexión sobre la alimentación se enmarca en un momento de cambios en la vida de la colaboradora. Tras su salida de No somos nadie y su participación en Top Chef: dulces y famosos, Belén ha explicado que actualmente concentra su actividad profesional en las redes sociales.

«Yo ahora mismo solo trabajo en redes sociales, pero viajo mucho», ha contado. Durante la entrevista ha mencionado sus viajes a Estados Unidos y las escapadas que realiza con su marido, además de las visitas a su madre, que vive en Benidorm.

La colaboradora ha dejado entrever que el cambio de ritmo le ha permitido prestar más atención a aspectos de su vida que antes quedaban condicionados por sus compromisos profesionales. Sin el mismo nivel de exigencia televisiva, puede organizar mejor sus viajes y dedicar más tiempo a las personas que quiere.

La distancia con su hija Andrea

Más allá de la comida y del ejercicio, la entrevista en Act2ality ha dejado espacio para una cuestión mucho más íntima: la distancia que la separa de su hija. La colaboradora ha reconocido que estos meses también han tenido momentos complicados, especialmente por tener lejos a una de las personas más importantes de su vida.

«Nadie sabe lo que es tener a una persona querida muy lejos. Sólo quien lo sufre, lo sabe», ha confesado. Sus palabras reflejan la dificultad de acostumbrarse a una ausencia cuando el vínculo afectivo sigue siendo tan estrecho como siempre. Por suerte, han podido mantener intacta su relación, aunque ambas notan mucho estar separadas.