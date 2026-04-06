Así es Luis Zahera: edad, su pareja actual e hijos, de dónde es y su trayectoria profesional

Luis Zahera es uno de los grandes personajes del cine español en los últimos años. Sus actuaciones en películas como El reino o As bestas le han dado dos premios Goya como mejor actor de reparto en 2018 y 2023. Aunque su apellido paternal es de Castro, Zahera eligió el apellido de su madre para formar su nombre artístico.

Aunque saltó a la fama en la Televisión de Galicia por la serie Mareas vivas, sus comienzos en el mundo artístico se dieron con la película Divinas palabras. Su pasión por la actuación le llegó a los 16 años tras ver una obra de teatro. Anteriormente a su primer trabajo como actor, había trabajado en varios oficios: pintor, camarero, colgador de abrigos en un restaurante de lujo y hasta obrero en las Torres Gemelas. Su obra artística abarca más de 50 títulos entre películas, series, obras de teatro y algunos cortometrajes.

¿Cuántos años tiene Luis Zahera?

Nacido el 23 de mayo de 1966, Luis Zahera tiene actualmente 59 años, que se transformarán en 60 el próximo 23 de mayo.

¿Quién es su pareja actual?

Luis Zahera ha sido siempre muy reservado respecto a su vida amorosa y no se le ha conocido nunca públicamente una relación sentimental. Además, ha confesado en algunas entrevistas que su adicción al trabajo le ha llevado a no poder formar una familia, cosa de la que se arrepiente.

¿De dónde es?

José Luis Castro Zahera nació en Santiago de Compostela, capital gallega y perteneciente a la provincia de La Coruña. Gallego orgulloso es uno de los personajes contemporáneos más importantes de esta comunidad.

Películas y series más destacadas

A su debut en 1987 de la mano de José Luis García Sánchez en la película Divinas palabras le siguió interpretar a Petróleo en la serie Mareas vivas, papel que le hizo saltar a la fama en Galicia. En el ámbito nacional, la fama de Zahera se consolidó con las series Sin tetas no hay paraíso y Vivir sin permiso. Otros de sus papeles destacados en televisión aparecen en Sky Rojo o Entrevías, en esta última durante 4 temporadas.

En la gran pantalla han destacado sus papeles en películas como Alatriste, Celda 211 o Mientras dure la guerra, entre muchas otras. Sin embargo, sus dos papeles más destacados nacen de la película El reino, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, donde interpretó a Cabrera, lo que le otorgó su primer Premio Goya como mejor actor de reparto. Premio que repetiría por su actuación en As bestas del año 2023.

En la actualidad, Zahera lleva a sus espaldas más de 30 años de carrera, más de 50 obras distintas y no parece que vaya a bajar el ritmo de trabajo próximamente.