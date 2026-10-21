Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, acaba en comisaría tras volver de su luna de miel: «Ha sido salir por la puerta de mi edificio…»

Anna Ferrer Padilla, hija de Paz Padilla, ha vivido un regreso a la rutina mucho menos idílico de lo que esperaba después de disfrutar de su luna de miel junto a su marido, Mario Cristóbal. La creadora de contenido ha vuelto a Madrid tras varias semanas de viaje por algunos de los destinos más espectaculares de África y el océano Índico, donde ha podido desconectar y celebrar sus primeros días como recién casada. Sin embargo, la vuelta a casa no ha salido como tenía previsto y la influencer ha terminado protagonizando un inesperado episodio que ha compartido con sus seguidores en redes sociales: «He acabado en comisaría». Una situación que ha despertado la curiosidad de su comunidad virtual y sobre la que, por el momento, ha preferido no ofrecer demasiados detalles, aunque sí ha querido dejar claro que no se trata de nada grave.

La propia Anna ha sido la encargada de contar lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde ha explicado que su jornada empezó a torcerse prácticamente desde el primer momento. La hija de Paz Padilla se disponía a retomar sus compromisos profesionales después de disfrutar de unas vacaciones muy especiales, pero algo inesperado alteró sus planes nada más salir de casa. «Ha sido salir por la puerta de mi edificio y… de ahí para abajo», ha relatado, dando a entender que los contratiempos se fueron acumulando a lo largo del día. Sin desvelar qué había ocurrido exactamente, la influencer ha compartido el desenlace más sorprendente de aquella jornada con una frase que no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores: «Solo os digo que he acabado en comisaría… ¡Ya os contaré!».

Consciente de que sus palabras podían generar preocupación, Anna Ferrer ha querido tranquilizar a sus seguidores y aclarar que el incidente no reviste gravedad. «Pero bueno, nada grave y nada que no tenga solución. No os preocupéis», ha añadido, sin explicar el motivo de su visita a dependencias policiales. Por ahora, la creadora de contenido mantiene el misterio sobre lo sucedido y no ha aclarado si se trató de un problema personal, un trámite o algún otro tipo de contratiempo. Lo único que ha confirmado públicamente es que su vuelta a Madrid ha estado marcada por una sucesión de imprevistos y que, al menos por el momento, prefiere reservarse los detalles. Así, sus seguidores tendrán que esperar para conocer la historia completa detrás de una anécdota que ella misma ha prometido contar más adelante.

De una luna de miel de ensueño a un regreso accidentado

El inesperado episodio contrasta con la felicidad que Anna Ferrer ha mostrado durante su luna de miel con Mario Cristóbal, con quien se casó el pasado 19 de septiembre en una celebración en las playas de Cádiz. Después de darse el «sí, quiero», la pareja puso rumbo a un viaje que combinó aventura, naturaleza y descanso, con paradas en Botsuana y Seychelles. Durante estas semanas, la influencer ha compartido con sus seguidores diferentes momentos de la experiencia, desde los paisajes africanos y los safaris hasta los días de desconexión en la isla de Desroches, un destino que le ha permitido disfrutar de unos días de tranquilidad junto a su marido.

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La hija de Paz Padilla no ha ocultado lo especial que ha sido este viaje para ella. De hecho, durante sus vacaciones llegó a reconocer que nunca se había sentido tan relajada, llena y agradecida a la vida. «Nunca me había sentido tan relajada, tan llena, tan agradecida a la vida, tan feliz», confesó en redes sociales, dejando constancia de lo mucho que estaba disfrutando de esta nueva etapa personal. También explicó que esperaba poder refugiarse mentalmente en esos recuerdos cuando tuviera que afrontar momentos complicados en el futuro. Unas palabras que reflejaban la tranquilidad con la que estaba viviendo sus primeros días como mujer casada y que contrastan con el accidentado regreso que ha relatado ahora.

Tras poner fin a las vacaciones, Anna ha tenido que volver a sus obligaciones laborales y recuperar la rutina en Madrid. Lo que parecía una jornada normal terminó, sin embargo, con una visita inesperada a comisaría y con una historia que todavía está pendiente de explicación. La influencer no ha querido entrar en detalles y, en lugar de aclarar lo ocurrido, ha optado por cerrar el día con un plan mucho más reconfortante: una cena casera preparada por su tía Sole. «Un pucherito de mi tía Sole. Ahora sí que acaba bien el día», ha escrito, mostrando que, pese a los contratiempos, al menos pudo terminar la jornada disfrutando de una comida familiar.