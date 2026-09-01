El mundo de la cultura está de luto tras conocerse la muerte de Francesc Garrido a los 56 años. La inesperada noticia ha provocado una oleada de mensajes de cariño y tristeza entre numerosos rostros conocidos de la interpretación, que han querido despedirse públicamente del actor catalán y poner en valor tanto su trayectoria profesional como su calidad humana.

Garrido deja tras de sí una extensa carrera en teatro, cine y televisión. Su trabajo en producciones como Sé quién eres o El tiempo entre costuras le convirtió en un rostro muy conocido para el público, mientras que sus compañeros de profesión han destacado siempre su talento y su cercanía.

Una de las despedidas más emotivas ha sido la de Adriana Ugarte, que ha compartido una fotografía junto al actor acompañada de un extenso y sentido mensaje. «No quiero creer que te has ido, Francesc. «Podría decir millones de cosas de ti y me quedaría corta», comienza la actriz. Ugarte recuerda especialmente la capacidad de Garrido para convertir «un día caótico, imposible, desalmado» en «el mejor día de tu vida». También destaca su manera de escuchar y de observar a quienes tenía alrededor. «No he conocido a nadie que amara tanto las palabras», escribe la intérprete, que recuerda con especial cariño las conversaciones que ambos mantuvieron a lo largo de los años.

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En la parte final de su homenaje, Ugarte define al actor como una persona que caminaba «con amor», «con dignidad», «con respeto», «con talento y generosidad». «Gracias por tanto. Te echo mucho de menos. Te quiero mucho, maestro», concluye.

Paula Echevarría, completamente en shock

Paula Echevarría también ha querido despedirse de Francesc Garrido. La actriz ha compartido una imagen del intérprete acompañada de un mensaje en el que resume el cariño que sentía por él. «Gran actor, grandísimo compañero y sobre todo buenísima persona», ha escrito Echevarría, junto a un corazón.

Otro de los actores que ha reaccionado a la muerte de Garrido ha sido Pepón Nieto. Visiblemente afectado, ha compartido una fotografía del intérprete. «En shock por la pérdida de Francesc Garrido. Un honor haber coincidido con él. «DEP, compañero», ha escrito.

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La actriz Blanca Portillo, que compartió reparto con Garrido en Sé quién eres, también ha publicado un homenaje en redes sociales. Junto a una fotografía del actor, ha colocado un corazón roto como muestra de su dolor; Luisa Martín tampoco ha podido ocultar su conmoción ante la noticia. «No puedo reaccionar, no puedo. A veces no entiendo la vida», ha expresado. Víctor Clavijo ha querido recordar a Garrido poniendo el foco en su faceta profesional y personal. «Qué tristeza. Qué buen actor y qué buen compañero», ha escrito el intérprete.

Especialmente emotivo ha sido el mensaje de Armando del Río, que ha compartido varias imágenes junto a Francesc Garrido. ¡Qué pena, Francesc! Qué gran actor y qué gran tipo. Único. Generoso. Siempre era un placer reencontrarte con él», ha escrito. Del Río ha querido destacar así no solo el talento del actor, sino también la generosidad y el cariño que despertaba entre sus compañeros.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida tras la muerte de Francesc Garrido. Compañeros y amigos coinciden en recordar a un actor de enorme talento y, sobre todo, a una persona querida y generosa.

A sus 56 años, Garrido deja una trayectoria de más de tres décadas ligada a la interpretación y el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de trabajar y compartir vida con él.