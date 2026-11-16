La reina Margarita no ha muerto: una televisión danesa publica su esquela por error

La reina Margarita de Dinamarca se ha convertido en protagonista involuntaria de un error periodístico de lo más llamativo. La cadena danesa TV 2 Fyn publicó una necrológica sobre la antigua soberana, dando a entender que había fallecido, cuando en realidad continúa viva. El artículo apareció el pasado viernes y permaneció publicado durante todo el fin de semana, hasta que ha sido retirado este lunes por la mañana. Un fallo editorial que ha obligado al medio a dar explicaciones y que ha generado desconcierto por la gravedad de una equivocación de estas características.

Lo más sorprendente es que el contenido estaba redactado como una despedida a una figura histórica de la monarquía danesa. «Dinamarca ha perdido a una reina. Una persona que, a lo largo de su vida, unió regiones y generaciones, y desempeñó un papel especial para el pueblo de Fionia», recogía el subtítulo de la publicación. La información fue descubierta después de que la revista especializada Journalisten sacara a la luz lo ocurrido, provocando que la cadena tuviera que reconocer públicamente el error y explicar cómo había podido producirse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kongehuset 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

El redactor jefe de TV 2 Fyn, Thomas Funding, calificó lo sucedido como un «desafortunado error» y reconoció que la necrológica se había publicado sin recibir la atención editorial que requería una información de tanta trascendencia. Según sus explicaciones, el artículo no llegó a aparecer en la portada de la página web, por lo que su difusión fue muy limitada: únicamente 37 personas accedieron al contenido durante el tiempo que permaneció disponible. A pesar de ello, Funding aseguró estar molesto por lo ocurrido y anunció que investigaría cómo se había producido el fallo. Finalmente, la publicación fue retirada el lunes por la mañana, después de haber permanecido accesible durante todo el fin de semana.

Margarita de Dinamarca, alejada del trono pero todavía muy presente

Mientras la cadena danesa se veía obligada a rectificar, Margarita de Dinamarca continúa con su vida después de haber puesto fin a más de medio siglo de reinado. La madre de Federico X abdicó el 14 de enero de 2024, coincidiendo con el 52.º aniversario de su llegada al trono. Su decisión, anunciada durante el tradicional discurso de Nochevieja, sorprendió a los daneses y permitió que su hijo asumiera la Corona junto a la reina Mary. La antigua soberana explicó entonces que sus problemas de salud y las intervenciones quirúrgicas a las que se había sometido le habían llevado a reflexionar sobre el futuro de la institución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kongehuset 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Desde entonces, aunque ya no ejerce las funciones propias de la jefatura del Estado, Margarita conserva un lugar destacado dentro de la familia real danesa y continúa participando en determinados compromisos institucionales. En los últimos meses, su estado de salud también ha despertado interés, especialmente después de que se la viera utilizando un andador en algunas de sus apariciones públicas. Sin embargo, ha seguido dejándose ver en actos oficiales, como ocurrió el pasado mes de junio en el Palacio de Fredensborg, durante la entrega del Premio Príncipe Henrik.

Carlos III también fue dado por muerto por error

No es la primera vez que un miembro de una familia real europea aparece como fallecido por una equivocación de un medio de comunicación. El pasado mes de mayo, el rey Carlos III de Inglaterra también protagonizó un episodio similar, después de que una emisora de radio británica reprodujera un fragmento de audio en el que se anunciaba por error su supuesto fallecimiento. La confusión generó inquietud entre quienes escucharon el mensaje, especialmente por tratarse de una noticia de enorme trascendencia institucional.