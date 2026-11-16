Los dermatólogos expertos y la OCU coinciden sobre la crema Nivea de lata azul: «Tras 2 semanas de uso demuestra su capacidad de hidratación»

De todos es conocida la crema Nivea de lata azul. Es uno de los remedios más potentes que usan mujeres de distintas generaciones. Tiene una alta capacidad de hidratación. Ahora bien, respecto a otros usos como atenuar las arrugas, los expertos dermatólogos no se ponen de acuerdo y hay quienes la defensan y otros afirman que no es una solución para reducir arrugas.

Entre ellos, la OCU también ha dado a conocer su visión sobre esta famosa crema y constata que para el cuerpo, cara, manos, pies, zonas secas… la Nivea de lata azul la siguen recomendando muchos dermatólogos. “También se usa como antiestrías, mascarilla, antiarrugas, para el cuidado del bebé, de los tatuajes, para después de la exposición al sol, hay quien la usa para el cabello y para que no hagan rozadura los zapatos. En fin, si miras en las redes, los usos son infinitos”.

Uso de la crema Nivea de lata azul por su capacidad de hidratación

Según la OCU, tras analizar en el laboratorio la capacidad de hidratación de la Nivea de lata azul; además, de un panel de consumidoras que la probaron, entre otros parámetros y pruebas, concluyeron que, tras dos semanas de uso, la Nivea de lata demostró su capacidad de hidratación, que en OCU consideran buena: 4 estrellas.

Por tanto, es una crema reconocida que este organismo le da una gran importancia.

Los componentes que la OCU destaca sobre la Nivea son:

Parafina líquida: ayuda a reducir la pérdida de agua de la piel.

Cera microcristalina: tiene una función emoliente y protectora.

Glicerina: atrae y retiene agua en la piel.

Pantenol: contribuye al cuidado y acondicionamiento cutáneo.

Los inconvenientes que destaca el Organismo sobre la Nivea de lata azul

Su textura es bastante densa y cuesta extenderla.

Algunas usuarias perciben una sensación grasa.

Contiene siete ingredientes de fragancias alergénicas que deben declararse en el etiquetado.

Los aceites minerales de su composición plantean consideraciones medioambientales, aunque se consideran seguros para su uso cosmético sobre la piel.

La crema Nivea según la visión de los expertos

La farmacéutica Helena Rodero destaca que la textura de la crema es muy untuosa y que no sería su elección para hidratar el rostro. Por esto comenta que puede haber el riesgo de aparición de granitos y milium en determinadas pieles.

“No es una crema antiedad”

Uno de estos expertos es el farmacéutico Roger Nebot, quien remarca la crema Nivea de lata azul no fue diseñada para actuar sobre los mecanismos del envejecimiento. Comenta que no es una mala crema, pero tampoco es una crema antiedad. Su función se limita a formar una barrera protectora y proporcionar un confort inmediato, sin tratar las arrugas en profundidad.

Por su parte, el farmacéutico Eduardo Senante especifica que la crema Nivea de lata azul forma una película protectora que ayuda a evitar la pérdida de agua. El experto recomienda aplicarla sobre la piel ligeramente húmeda, pero entre otros, sentencia que la crema hidrata pero no elimina las arrugas.

Sobre esta misma línea, el farmacéutico Vicenç Calduch comenta también que es buena para la hidratación pero observa las limitaciones de la crema y tampoco cree que sirve para las arrugas ni para ser un remedio reparador de las quemaduras solares.

Calmante de la piel

Según la propia Nivea, la crema también sirve como calmante de la piel. Por ejemplo, si te depilas sirve de calmante de la piel, también tras una jornada de sol (si bien entonces acuérdate de aplicarte la crema solar que ya en todas las épocas es necesaria para no quemarnos y protegernos). La crema ayuda a rehidratar y aliviar el posible enrojecimiento de la piel.

Contra los talones agrietados

La crema de la lata azul es también buena para ello. En especial, tal como establecen en la web de la marca, para los talones de los pies, que suelen resecarse en verano. Si hidratamos esta zona, tus pies lucen como nunca dentro de tus sandalias y has dicho adiós a los talones agrietados.

Máxima nutrición

El medio francés Marie France destaca que el verdadero secreto de esta icónica crema, que ha pasado de generación tras generación, reside en su gran poder nutritivo. Enriquecida con glicerina y pantenol, su fórmula combina agentes emolientes y oclusivos que retienen la hidratación en el interior de la epidermis, como hemos destacado antes. De esta forma, es una crema ideal para aliviar las zonas muy secas, como los codos, las manos o los talones, así como para proteger la piel del frío.

La conclusión de la gran parte de los expertos es que la famosa Nivea de lata azul es una buena crema emoliente para algunas necesidades de hidratación, pero no acaba de ser un cosmético universal que sirva para todo ni un tratamiento antiedad.