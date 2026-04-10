La Reina Letizia agota la camisa ‘made in Spain’ más buscada: cuesta menos de 60€ y está rebajada

La Reina Letizia es un referente a nivel estilo y eso es algo indiscutible. Alejándose de estridencias y prendas que no le favorecen, siempre nos sorprende con looks que inspiran, sobre todo, para el día a día. En este caso, la hemos visto en un acto en Lleida, en una reunión con la Associació de Dones Empresàries de Lleida, donde ha optado por la sencillez, pero también por unas prendas que dan la bienvenida a la primavera y con un toque de color. Lo que nos ha llamado la atención es la camisa que llevaba y parece que ha sido la favorita de muchas.

Si hablamos de elecciones, podríamos decir que la que ha hecho con este outfit es la ideal, sobre todo para aquellas mujeres profesionales que quieren ir al trabajo con algo diferente o incluso para las de más de 50, puesto que el corte del traje sienta de maravilla y la manera en la que lo ha combinado rejuvenece.

El traje de dos piezas, un esencial de la Reina Letizia

A simple vista, el centro se enfoca en una creación de dos piezas de Hugo Boss, una de sus firmas de cabecera, que ya le vimos estrenar el pasado noviembre en una visita de Estado a China. La estructura de este es muy marcada y vemos las hombreras como protagonistas, aportando una forma bastante favorecedora. Saliendo de lo clásico, la chaqueta de un sólo botón se ve que ajusta a la cintura y el pantalón corte sastre, recto, crea un total que consigue alargar la figura. El toque definitivo, los zapatos a juego.

Una camisa que está ‘sold-out’

Pero lo que nos ha llamado la atención es la camisa de rayas que se plantea como uno de los imprescindibles para esta primavera. Ya sólo el tejido y el estampado en azul y blanco nos anima a diversificar nuestro armario para la llegada del calor. Destaca por llevar una lazada al cuello (pussy-bow), un detalle que aporta feminidad a la creación y que, además, se está convirtiendo en tendencia entre muchas influencers e incluso algunas royals.

Ha sido una de sus clásicas apuestas por el made in Spain, puesto que el diseño pertenece a la firma Coosy. Su fundadora, Virginia, sabe perfectamente cómo dar vida a las piezas de la casa, algo que ha conseguido que se posicione dentro de un mercado cada vez más competitivo. Las prendas de color plano se dan la mano con diferentes estampados, que dan personalidad a la firma y esto, combinado con volantes y volúmenes, ha hecho que sus prendas sean reconocidas a distancia.

A veces no nos damos cuenta, pero la influencia de la Reina Letizia sobre la moda es tan grande que, las que se quieran hacer con una igual, es imposible porque está totalmente agotada. Eso sí, la hemos encontrado en marrón y verde, que también pueden servirnos para recrear el look. Eso sí, hay que aprovechar, porque está de rebajas y sabemos que este tipo de prendas vuelan y más aún si se las ha puesto la Reina Letizia. Además, está por menos de 60 euros.

Para terminar de complementar, ha escogido unos pendientes de Tous, la marca catalana que se encuentra en pleno rejuvenecimiento de imagen. El diseño alargado es una apuesta segura sobre ella, puesto que le aporta un toque adicional al estilismo, además de funcionarle muy bien con su tipo de rostro. Cada vez que se movía, los pendientes brillaban. Hemos de decir que es una de nuestras propuestas favoritas que hayamos visto sobre la Reina Letizia.