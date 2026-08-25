Con la llegada del verano, destinos como Ibiza, Marbella o Mykonos se convierten en el escenario favorito de celebrities, influencers y socialités que buscan desconectar, y, por supuesto, presumir de piel perfecta bajo el sol mediterráneo. Antes de enfundarse en bikinis minimalistas, posar en beach clubs exclusivos o embarcar rumbo a las calas más fotografiadas del verano, cada vez son más las famosas que recurren a tratamientos faciales de última generación capaces de aportar luminosidad inmediata, efecto buena cara y una piel visiblemente más descansada sin necesidad de largos tiempos de recuperación. Desde protocolos detox para eliminar signos de fatiga y jet lag hasta tratamientos glow con tecnología LED, radiofrecuencia, oxigenoterapia o bioestimulación de colágeno, la medicina estética se ha convertido en el mejor aliado beauty del verano. El objetivo ya no es transformar el rostro, sino potenciar una versión fresca, natural y ultraluminosa de la piel antes de aterrizar en los destinos más deseados de la temporada.

Hydrafacial: el favorito para conseguir efecto ‘glow’ inmediato

Es uno de los tratamientos más demandados antes de las vacaciones porque limpia la piel en profundidad mientras hidrata y aporta luminosidad instantánea. Combina exfoliación, extracción de impurezas y una infusión de activos antioxidantes, vitaminas y ácido hialurónico. ¿Por qué hacérselo antes de viajar a destinos como Ibiza o Mykonos? Porque deja la piel fresca, uniforme y muy luminosa sin irritación ni tiempo de recuperación, perfecta para lucir maquillaje minimalista o incluso ir con la cara lavada.

¿Dónde me lo puedo hacer? Enea Clínica. Carmen Navarro.

Tratamientos con tecnología LED: luminosidad y calma para la piel

La terapia LED se ha convertido en uno de los secretos beauty de muchas celebrities gracias a su capacidad para mejorar el aspecto de la piel sin ser invasiva. Dependiendo del color de la luz, puede estimular el colágeno, reducir rojeces o mejorar pequeñas imperfecciones. Es ideal antes del verano porque ayuda a revitalizar el rostro, aporta efecto buena cara y combate el cansancio acumulado tras meses de trabajo y eventos.

¿Dónde me lo puedo hacer? Carmen Navarro.

Radiofrecuencia facial: el efecto tensor que aman las famosas

Este tratamiento utiliza calor controlado para estimular la producción natural de colágeno y elastina. El resultado es una piel más firme, tersa y redefinida, especialmente en zonas como el óvalo facial o la mandíbula. Muchas celebrities recurren a la radiofrecuencia antes de sus vacaciones porque consigue un efecto lifting natural sin agujas ni cirugía, ideal para verse mejor en fotos y eventos veraniegos.

¿Dónde me lo puedo hacer? Selvarrosa.

Oxigenoterapia: piel descansada al instante

Consiste en aplicar oxígeno a presión junto con principios activos hidratantes y revitalizantes. El rostro se ve más jugoso, descansado y luminoso desde la primera sesión. Es especialmente recomendable antes de viajar o tras vuelos largos, ya que ayuda a combatir la deshidratación, el aspecto fatigado y el estrés de la piel. Además, deja un acabado muy natural y saludable.

¿Dónde me lo puedo hacer? Sesderma Skin & Beauty Center.

Mesoterapia facial con vitaminas: el cóctel ‘beauty’ del verano

Este tratamiento introduce pequeñas dosis de vitaminas, minerales, antioxidantes y ácido hialurónico en la piel mediante microinyecciones superficiales. Su objetivo es hidratar intensamente, mejorar la elasticidad y devolver luminosidad al rostro. Muchas famosas apuestan por este protocolo porque aporta ese efecto piel descansada y jugosa tan buscado durante el verano.

¿Dónde me lo puedo hacer? Felicidad Carrera.

Bioestimulación de colágeno: rejuvenecimiento natural y progresivo

La bioestimulación activa la producción natural de colágeno para mejorar la firmeza y calidad de la piel desde dentro. A diferencia de otros tratamientos más evidentes, el resultado es muy natural y progresivo, algo que buscan muchas celebrities actualmente. Es perfecto para preparar la piel antes de la exposición solar y conseguir un rostro más uniforme, firme y luminoso durante toda la temporada estival.

¿Dónde me lo puedo hacer? Enea Clínica.

Peelings suaves iluminadores: renovar sin agresión

Los peelings de última generación utilizan ácidos suaves para eliminar células muertas, afinar la textura y potenciar la luminosidad sin provocar descamaciones intensas. Son ideales antes del verano porque ayudan a unificar el tono y a que la piel se vea mucho más bonita y saludable, siempre que se acompañen de una buena protección solar.

¿Dónde me lo puedo hacer? Centro Mem.

Lifting facial con masaje drenante: el truco pre-vacaciones

Cada vez más centros combinan técnicas manuales de drenaje linfático con masajes lifting que ayudan a desinflamar el rostro y redefinir los contornos faciales. El resultado es inmediato: una cara más descansada, menos hinchada y con aspecto saludable. Muchas insiders beauty recurren a este tratamiento justo antes de coger un avión o asistir a fiestas y eventos en destinos de verano.

¿Dónde me lo puedo hacer? Royal Touch By Fernanda.