El rojo es cosa del pasado: los expertos en belleza confirman el color de uñas que más se va a llevar este año y rejuvenece al instante

Cuidar las manos es una parte importante de la imagen personal, ya que son una de las zonas que más quedan expuestas en el día a día. Tener las uñas limpias, hidratadas y bien arregladas puede aportar una apariencia más cuidada y sofisticada, incluso cuando se apuesta por un estilo sencillo. Tenemos el color de uñas que más se va a llevar este año.

El centro de estética Nenha explica que la forma de las uñas no solo define la estética de una manicura, también equilibra la proporción de los dedos, estiliza las manos y refuerza la personalidad de quien las lleva. Para renovar la manicura, una de las mejores alternativas es elegir entre el color de uñas tendencia y adaptar las propuestas de temporada al gusto personal. Entre las tonalidades que destacan actualmente se encuentra el color sandía, una opción fresca, femenina y luminosa que puede llevarse tanto en manicuras minimalistas como en diseños más llamativos.

El color de uñas que más se va a llevar este año

Este tono destaca por su capacidad para aportar un toque alegre sin resultar excesivamente intenso. Su apariencia recuerda a la pulpa de esta fruta, con una combinación de tonos rosados, rojizos y ligeramente coral que puede variar según el esmalte.

Es un color especialmente versátil porque puede utilizarse solo, combinado con tonos neutros o como base para crear diferentes diseños. Además, permite jugar con acabados brillantes, mate, nacarados o con pequeños detalles decorativos, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan una manicura moderna y diferente.

Por qué elegir el color de uñas que más se va a llevar este año

Es fresco y luminoso. Aporta vitalidad a las manos y funciona especialmente bien en looks primaverales y veraniegos. Go Feminin asegura que, si buscas un look fresco y más suave, opta por esta alternativa moderna.

Tiene matices rosados y rojizos. Dependiendo de la fórmula, puede acercarse más al rosa, al coral o al rojo suave.

Es femenino y moderno. Ofrece una apariencia delicada, pero al mismo tiempo tiene suficiente intensidad para destacar.

Es versátil. Puede utilizarse tanto en uñas cortas como largas y con diferentes formas.

Combina con muchos colores. Permite crear manicuras discretas o diseños más atrevidos.

Admite diferentes acabados. Puede llevarse con brillo tradicional, efecto gel, mate, perlado o con pequeños detalles de nail art.

Cómo combinar colores para conseguir el tono sandía

Si no se dispone de un esmalte específicamente llamado sandía, es posible aproximarse a esta tonalidad mezclando colores. Lo ideal es hacerlo en una pequeña cantidad y probar el resultado antes de aplicarlo sobre las uñas:

Rosa + rojo: combina una base de rosa con una pequeña cantidad de rojo para conseguir un tono más intenso y parecido a la pulpa de la sandía.

Rosa + coral: esta mezcla permite obtener un resultado más cálido y luminoso.

Rojo + blanco: añadir unas gotas de blanco a un rojo ayuda a crear un tono más suave y rosado.

Rosa + naranja: una pequeña cantidad de naranja puede aportar el matiz coral característico.

Para conseguir uniformidad, mezcla muy bien los esmaltes y utiliza siempre proporciones pequeñas. También puedes incorporar un esmalte transparente para crear una versión más translúcida.

El paso a paso para lograr una manicura color sandía

Limpia las uñas: elimina cualquier resto de esmalte anterior y lava bien las manos. Da forma: utiliza una lima para conseguir el largo y la forma deseados, evitando limar excesivamente los bordes. Cuida las cutículas: hidrátalas y retíralas suavemente si es necesario. Aplica una base: una capa de base ayuda a preparar la superficie de la uña antes del color. “No olvides aplicar una base. Sobre todo con tonos rojos intensos, las uñas pueden decolorarse con facilidad”, asegura Go Feminin. Coloca el esmalte sandía: aplica una primera capa fina y deja secar. Añade una segunda capa: esto ayuda a intensificar el tono y conseguir una cobertura uniforme. Incorpora el diseño: si quieres una manicura decorada, este es el momento de añadir los detalles.

Diseños de uñas para lucir el esmalte sandía

El esmalte sandía puede convertirse en el protagonista de diferentes estilos de nail art. Algunas ideas son: