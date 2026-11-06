Cuando a una mujer le dan un diagnóstico de cáncer de ovario, lo más importante es saber por dónde empezar. Pero hay algo que conviene tener claro desde el primer día: en este tumor importa muchísimo quién opera, y escoger bien al cirujano es lo único que una paciente puede hacer para mejorar su pronóstico.

Los síntomas del cáncer de ovario son pocos al principio, y muy inespecíficos: hinchazón en la barriga, sensación de estar llena enseguida o molestias que no terminan de irse. Por eso, la mayoría de las veces se descubre tarde, cuando ya se ha extendido por el abdomen. Es lo que los médicos llaman cáncer de ovario avanzado.

La operación, la pieza clave

En este cáncer, la cirugía no es un paso más del tratamiento. Es el centro de todo. El objetivo del cirujano es quitar todo el tumor que se ve, sin dejar ni un solo resto. Cuando lo consigue, las pacientes viven más tiempo y la enfermedad tarda más en volver. Los grandes estudios mundiales lo han demostrado una y otra vez: de todo lo que depende del tratamiento, este es el factor que más pesa.

El problema es que no es una operación sencilla. El tumor puede estar repartido por muchas zonas: el intestino, el peritoneo, el diafragma (el músculo que separa el pecho del abdomen) o la superficie del hígado. Retirarlo todo exige mucha técnica y, sobre todo, mucha experiencia.

Por qué la experiencia marca la diferencia

Las guías médicas europeas recomiendan que estas pacientes se operen en centros que hagan muchas de estas intervenciones cada año. La razón es fácil de entender. Un equipo acostumbrado a estos casos:

Sabe decidir si conviene operar ya o dar antes unas sesiones de quimioterapia para reducir el tumor.

Conoce todos los rincones del abdomen donde puede esconderse la enfermedad y sabe llegar a ellos.

Detecta y resuelve a tiempo cualquier complicación después de la operación.

Tiene una tasa de éxito mucho mayor.

Y hay un detalle importante: la primera operación es la que más cuenta. Por eso merece la pena que un equipo especializado revise el caso antes de entrar en quirófano.

Quenet-Torrent: un equipo dedicado a los casos más complejos

Quenet-Torrent Institute es un centro especializado en cirugía del cáncer de alta complejidad, con consulta en el Hospital Memorial Publio Cordón de Madrid y en el Hospital Quirón Barcelona. Al frente están el Dr. François Quenet, el Dr. Juan José Torrent y el profesor Luis González-Bayón.

El Dr. Quenet es un cirujano francés con una larga trayectoria en la cirugía del peritoneo, la fina capa que recubre el interior del abdomen y donde suele extenderse el cáncer de ovario. Ha participado en investigaciones internacionales sobre el tratamiento de este tumor. El Dr. Torrent está altamente especializado en la cirugía de los cánceres ginecológicos. El profesor Luis González-Bayón también tiene una gran experiencia en este tipo de cirugías.

Entre los tres, el equipo acumula más de 2500 operaciones de cáncer de ovario avanzado. Además de retirar el tumor, a veces aplican HIPEC: una quimioterapia caliente que se pone directamente dentro del abdomen al terminar la operación, para atacar las células que no se ven.

Qué hacer si te toca de cerca

Si tú o alguien cercano recibe un diagnóstico de cáncer de ovario, hay tres cosas que conviene tener claras:

Es normal y legítimo pedir una segunda opinión. Ningún buen médico se ofende por ello.

Se puede preguntar cuántas operaciones de este tipo hace el equipo cada año. Es una pregunta razonable.

La primera cirugía es la más decisiva, así que vale la pena que la valore un equipo con experiencia.

En Quenet-Torrent Institute estudian cada caso y ofrecen esa segunda opinión antes de decidir el tratamiento. Saber que existe un equipo especializado en cirugía del cáncer de ovario al que acudir puede cambiar mucho las cosas en un momento en el que todo parece urgente y confuso.