Ni manicura francesa ni en rojo: el color de uñas que te va a enamorar esta primavera 2026

Con la llegada de una nueva temporada, cuidar las uñas se vuelve fundamental para acompañar los cambios de estilo y reflejar una imagen fresca y actualizada. Las manos son una carta de presentación constante y, por eso, mantenerlas saludables, hidratadas y bien esmaltadas no solo mejora la estética sino también la confianza personal. Es el color de uñas que te va a enamorar en primavera.

Además, cada temporada presenta tendencias que invitan a experimentar con colores, texturas y diseños, convirtiendo a la manicura en un complemento clave del look diario y en una forma de expresión individual. En este contexto surge la tendencia de las uñas aperol spritz, inspiradas en el icónico cóctel italiano aperol spritz, que combina matices anaranjados, destellos brillantes y un aire refrescante que remite al verano europeo. Estas uñas se caracterizan por degradados cálidos, detalles translúcidos, efectos tipo burbuja y toques de glitter que evocan la efervescencia de la bebida.

El color de uñas que te va a enamorar en primavera

MIA Cosmetics Paris asegura que esta manicura tiene energía, frescura y elegancia en cada estilo. Para lograrlas, se recomienda preparar la uña, aplicar una base protectora, elegir un esmalte naranja como tono principal, sumar capas con esponja para crear el degradado y finalizar con brillo o detalles en dorado.

También existen estilos similares como los sunset nails o diseños frutales, y siempre es clave hidratar cutículas y sellar bien el esmalte.

¿Qué son las uñas aperol spritz?

Se trata de una tendencia de nail art que se caracteriza por el uso de tonos naranjas vivos combinados con efectos brillantes, degradados y detalles que simulan la frescura y efervescencia de la bebida. Son ideales para quienes buscan un diseño original, alegre y muy acorde a climas cálidos. «El aperol spritz se convierte así en el color más refrescante de la temporada», asegura MIA Cosmetics Paris.

Las características de las uñas aperol spritz

El rasgo más distintivo de esta tendencia es el uso del naranja como base, pero no se trata de un solo tono plano. Las uñas aperol spritz juegan con una gama amplia que incluye naranja intenso, mandarina, coral y hasta subtonos rojizos o dorados.

Esta variedad permite adaptar el diseño a distintos tonos de piel y estilos personales, logrando desde looks más suaves y elegantes hasta propuestas llamativas y audaces.

Efecto degradado o “sunset”. Uno de los recursos más utilizados en el color de uñas que te va a enamorar es el degradado, que mezcla varios tonos cálidos para recrear el efecto visual de un atardecer o de la bebida en un vaso.

Este difuminado aporta profundidad y dinamismo, evitando que la uña se vea plana. Puede aplicarse de forma vertical, horizontal o incluso diagonal, según el diseño que se busque. «Son monocromáticas: el naranja intenso (Sweet Tangerine de MIA Cosmetics Paris) potencia el bronceado y transmite vitalidad», afirma MIA Cosmetics Paris.

Acabado brillante

El brillo es fundamental en este estilo, ya que busca imitar el aspecto refrescante del cóctel. El uso de top coats ultra brillantes o incluso acabados efecto gel potencia la luminosidad del color y hace que las uñas luzcan más jugosas, saludables y modernas. Este acabado también ayuda a resaltar los demás elementos del diseño.

Uso de glitter

Para intensificar el efecto luminoso, es común incorporar partículas brillantes. El glitter fino puede simular el gas de la bebida, mientras que el foil dorado o anaranjado añade un toque sofisticado.

También se utilizan esmaltes con brillante que reflejan la luz de forma sutil, creando un acabado más elegante.

Efecto translúcido

Algunas versiones de las uñas aperol spritz optan por capas translúcidas que permiten ver a través del color, generando profundidad. Este efecto “jelly” recuerda al aspecto líquido del cóctel y aporta una estética más ligera y moderna, ideal para quienes prefieren diseños menos saturados.

Diseños versátiles

El color de uñas que te va a enamorar pueden adaptarse a distintos estilos: desde manicuras minimalistas con un solo tono brillante hasta nail art más elaborado con ondas, degradados múltiples o detalles gráficos.

Esto las convierte en una tendencia versátil que puede llevarse tanto en el día a día como en ocasiones especiales.

El paso a paso para lograrlas las uñas aperol spritz