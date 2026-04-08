10 conjuntos de lino de Sfera, Zara, Mango y Massimo Dutti para arrasar esta primavera 2026

El lino llega a esta temporada primavera-verano como el tejido estrella gracias a su equilibrio entre elegancia, frescura y comodidad. Transpirable y con una caída natural, se adapta tanto a looks sencillos como a estilismos más sofisticados. Como estos 10 conjuntos de lino.

Por esto firmas tan destacadas como Sfera, Zara, Mango y Massimo Dutti apuestan por conjuntos de lino coordinados que simplifican el vestir diario sin perder estilo. Veamos cada uno de estos conjuntos y de qué forma los podemos combinar para ser la más elegante y a la vez cómoda cuando vayas a toda clase de lugares.

Las características de los 10 conjuntos de lino más destacados

Conjunto de lino bordado de Sfera

Pantalón de lino bordado

Disponible a 29,99 euros, el Pantalón de lino bordado, tiene un corte recto que estiliza la figura sin ceñirse en exceso, ideal para alargar visualmente las piernas

Bordados decorativos que aportan sofisticación y un toque diferencial

Cierre frontal con botón y cremallera que asegura ajuste cómodo

Tejido mixto (47% viscosa, 43% algodón, 10% lino) que mejora la caída y reduce arrugas

Top de lino bordado

El bordado del top de lino bordado, disponible por 25,99 euros, va a juego con el pantalón para lograr un efecto coordinado elegante

Cierre en lágrima en la parte trasera que aporta un acabado delicado

Conjuntos de lino de Zara

Look malva claro: camisa + short

Camisa de lino con bolsillo

Confeccionada en lino 100%, lo que garantiza máxima transpirabilidad

La camisa de lino con bolsillo, disponible a 35,95 euros, tiene un cuello solapa que aporta estructura y un aire ligeramente formal

Manga larga con puños, perfecta para llevar remangada en looks casuales

Bolsillo de plastrón funcional y decorativo en el delantero

Corte recto que favorece todo tipo de siluetas

Cierre frontal con botones

Pantalón barrel zw collection

El tiro medio del pantalón barrel zw collection, disponible por 39,95 euros, equilibra comodidad y estilo

Posee una cintura elástica con cordones ajustables para un fit personalizado

Tiene bolsillos delanteros prácticos para el día a día

Look safari azul claro de Zara

Camisa safari con lino

Posee una mezcla de lino (55%) y viscosa (45%) que aporta suavidad y mejor caída

La camisa safari con lino, disponible por 29,95 euros, tiene un cuello solapa con escote en pico que estiliza el cuello

Posee manga corta con vuelta que refuerza el aire casual

Cintura ajustable con lazada para marcar la silueta

Bolsillos de plastrón con solapa que añaden funcionalidad y estilo

Cierre frontal con cremallera para un toque moderno

Pantalón ancho con lino

El pantalón ancho con lino, disponible por 29,95 euros, posee tiro alto que estiliza la cintura

Cintura elástica que aporta comodidad durante todo el día

Bolsillos delanteros funcionales

Conjunto chaqueta y pantalón de Zara

Pantalón recto 100% lino

Pantalón con tejido principal confeccionado en hilatura de lino 100%. Tiro medio con bolsillos delanteros y falsos bolsillos con solapa en espalda. Pernera recta. Cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho.

Blazer cruzada

Blazer con tejido principal confeccionado en hilatura de lino 100%. Cuello solapa y manga larga con hombreras. Bolsillos delanteros con solapa. Cierre frontal cruzado con botones

Total look denim con lino de Massimo Dutti

Camisa denim con lino

Tejido con mezcla de algodón (63%) y lino (37%) que aporta estructura y frescura

La camisa denim con lino, disponible por 59,95 euros, tiene un escote en pico que estiliza la zona superior.

Manga larga que permite adaptarse a diferentes momentos del día

Cierre mediante lazada

Acabado efecto denim que combina fácilmente con otros básicos

Pantalón wide leg denim

Cintura con trabillas para añadir cinturón si se desea

La parte trasera del pantalón wide leg denim es elástica, mejorando el ajuste

Camisa y falda Massimo Dutti

Camisa fluida

Camisa fluida confeccionada con tejido en mezcla de lino. Cuello pico. Cierre mediante botonadura frontal oculta por tapeta. Detalle de aplique decorativo. Con textura. Tejido fino y ligero.

Falda midi vuelo 100% lino

Falda midi confeccionada en tejido 100% lino. Cierre mediante cremallera lateral. Tejido en acabado gofrado.

Conjuntos de lino de Mango

Pantalón recto con pinzas

Diseño recto y largo que estiliza la silueta

El pantalón recto con pinzas, disponible por 45,99 euros, es de tiro bajo y aporta un aire moderno

Pinzas delanteras que estructuran la prenda

Cierre con cremallera, botón y ganchos ocultos para un acabado limpio

Top peplum

Corte peplum que acentúa la cintura y aporta volumen en la cadera

El top peplum, disponible por 39,99 euros, tiene un cuello en pico favorecedor

Sin mangas con tirantes anchos que aportan soporte

Cierre trasero con cremallera invisible

Look de rayas en crudo

Blusa de lino

Tejido 100% lino.

La blusa de lino, disponible por 39,99 euros, posee uncorte oversize que aporta comodidad y tendencia

Rayas en contraste que estilizan visualmente

Manga tres cuartos ideal para entretiempo

Cuello redondo con cierre de botón trasero

Short de lino