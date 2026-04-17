Muere a los 87 años Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores

La fundadora de Tusquets Editores y directora editorial durante más de 40 años, Beatriz de Moura, ha fallecido a los 87 años, ha informado la editorial a través de las redes sociales.

«Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (1939-2026)», ha comunicado Tusquets, que ha calificado a la editora como «mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial».

Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (1939-2026). fundadora y directora literaria de Tusquets Editores, mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial. pic.twitter.com/4RhmQAjPKA — Tusquets Editores (@TusquetsEditor) April 17, 2026

Beatriz de Moura es vista como una figura decisiva en la modernización del panorama editorial español durante el siglo XX. Su labor ayudó a conectar la literatura española con corrientes internacionales y a formar generaciones de lectores.

Beatriz de Moura nació en 1939 en Río de Janeiro (Brasil). En 1969 fundó en Barcelona la editorial Tusquets, que con el tiempo se convirtió en una de las casas editoriales independientes más prestigiosas del ámbito hispano.

Bajo su dirección, De Moura introdujo en España a autores fundamentales de la literatura contemporánea. También apostó por una línea editorial muy cuidada, tanto en contenido como en diseño, y creó colecciones emblemáticas como Andanzas y Cuadernos Ínfimos.

Gracias a ella y a su gran olfato literario se pudieron editar en España las obras de autores tan importantes como Milan Kundera, Italo Calvino, Susan Sontag y Marguerite Duras entre otros muchos

Recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2010 y el premio Sant Jordi en 2006 por su labor cultural.

De Moura era hija de un diplomático brasileño, vivió en múltiples ciudades y estudió traducción en Ginebra antes de establecerse en Barcelona.

Tras su matrimonio con Óscar Tusquets, compartió su vida y la gestión editorial con Antonio López Lamadrid hasta la muerte de este en 2009.

En 2012, Tusquets Editores se integró en el Grupo Planeta, asegurando la continuidad de su catálogo. En sus últimos años, se retiró de la vida pública debido al Alzheimer.