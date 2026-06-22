Los científicos han identificado el escorpión más grande jamás registrado, que mide más de un metro

Científicos de la Universidad de Manchester y del Museo de Historia Natural de Londres han identificado lo que podría ser el escorpión más grande conocido hasta la fecha, con una longitud estimada cercana a un metro. El hallazgo, publicado en la revista científica Palaeontology, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del crecimiento en estos antiguos artrópodos y su evolución en los primeros ecosistemas terrestres.

El fósil analizado corresponde a una especie llamada Praearcturus gigas, que habría vivido hace aproximadamente 415 millones de años en zonas aluviales del actual Reino Unido, durante el Devónico Inferior. En aquel periodo, la vida en tierra firme apenas comenzaba a diversificarse, mientras que los océanos seguían concentrando la mayor parte de la biodiversidad del planeta.

El escorpión más grande del mundo

Según los investigadores, el entorno terrestre de hace 415 millones de años estaba dominado por formas de vida simples, como plantas primitivas y hongos, mientras que los animales todavía no habían colonizado plenamente los ecosistemas continentales. El fósil en cuestión fue hallado hace más de 150 años, aunque durante mucho tiempo fue interpretado erróneamente como un crustáceo de gran tamaño.

Ahora, gracias a técnicas modernas de imagen y comparaciones detalladas con otros restos fósiles, los expertos han averiguado su verdadera identidad: se trata de un escorpión «excepcionalmente grande». El análisis de su anatomía sugiere que sus pinzas podían superar los 16 centímetros, lo que refuerza la idea de un depredador muy adaptado a su entorno.

«Cuando pensamos en artrópodos gigantes, la gente suele imaginarse selvas tropicales del Carbonífero con milpiés gigantes o insectos parecidos a libélulas de una época posterior de la historia de la Tierra. Pero Praearcturus vivió al menos 50 millones de años antes, mucho antes de la evolución de los árboles, cuando la vida en la tierra apenas comenzaba», comenta el Dr. Richard J. Howard, conservador de artrópodos fósiles del Museo de Historia Natural del Reino Unido y autor principal del trabajo.

Y añade: «Me fascina lo extraño que debió ser el entorno donde vivía esta criatura. Un pantano cubierto de plantas primitivas parecidas al musgo, con hongos arborescentes que sobresalían como menhires, ¡y un escorpión gigantesco nadando por ahí! ¡Increíble!»

Esta versatilidad ecológica le permitía ampliar su dieta habitual. «Nuestra expectativa por defecto es que los escorpiones son depredadores terrestres, pero este animal es un orden de magnitud más grande que cualquier otro animal terrestre que conozcamos en ese momento».

Praearcturus gigas

Los investigadores creen que Praearcturus gigas tuvo un estilo de vida principalmente acuático, con adaptaciones corporales similares a estructuras presentes en algunos crustáceos actuales. Estas características habrían facilitado su supervivencia en ambientes donde la competencia era todavía limitada.

Durante el Devónico Inferior, los ecosistemas terrestres eran muy simples y apenas había grandes depredadores. En ese escenario, un escorpión de estas características podría haber ocupado una posición dominante dentro de la cadena alimentaria. El paleontólogo Russell Garwood, de la Universidad de Manchester, destaca que este tipo de estudios permite reconstruir con mayor precisión cómo eran estos organismos y cómo interactuaban con su entorno.

«El Praearcturus nos ha intrigado a los paleontólogos durante más de un siglo. Al reunir material de varias colecciones y utilizar técnicas de imagen de vanguardia, hemos podido obtener una imagen más clara del animal de lo que era posible anteriormente, lo cual es realmente emocionante».

Por su parte, el Dr. Greg Edgecombe, investigador emérito del Museo de Historia Natural del Reino Unido y coautor del estudio, señala que durante el Devónico Inferior la separación entre ambientes terrestres y marinos aún no estaba claramente definida, lo que generaba ecosistemas de transición muy dinámicos. En este sentido, el fósil ofrece una «visión especialmente interesante» de cómo los primeros animales fueron adaptándose a esos entornos cambiantes.

«Basándonos en un nuevo estudio de su material tipo, postulamos que Praearcturus gigas Woodward es un escorpión e identificamos a Brontoscorpio anglicus Kjellesvig-Waering y Bennettarthra annwensis Fayers et al . como sinónimos menores de esta especie. La identidad de escorpión se apoya principalmente en la morfología distintiva del esternón que comparte con el escorpión silúrico Eramoscorpius brucensis Waddington, en asociación con un caparazón y quelas similares a los de un escorpión. Sugerimos que Praearcturus gigas era un superdepredador y que pudo haber sido al menos parcialmente acuático, una inferencia apoyada por la presencia de epímeras laterales similares a las de los crustáceos en los tergitos opistosomales; características únicas entre todos los escorpiones.

En términos más generales, cabe considerar la posibilidad de que algunos escorpiones precarboníferos fueran acuáticos o anfibios; de hecho, esto podría explicar su mayor tamaño en comparación con los artrópodos terrestres contemporáneos y su inusual riqueza en el registro fósil primitivo. Sin embargo, un estilo de vida acuático podría representar, plausiblemente, una plesiomorfía de los escorpiones o una adaptación secundaria en ciertos grupos (como Praearcturus o Waeringoscorpio ), según las hipótesis actuales sobre la filogenia de los quelicerados», concluyen los investigadores.