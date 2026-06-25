Los últimos Presupuestos de la legislatura de Prohens incluirán nuevas rebajas fiscales para 2027 en Baleares

El Govern balear ha iniciado formalmente la elaboración de los Presupuestos autonómicos para el ejercicio 2027, que pondrán el foco en las rebajas fiscales, el refuerzo de los servicios y el saneamiento de las cuentas públicas. El Boletín Oficial de Baleares (BOIB) ha publicado este jueves la orden del vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, que establece las directrices y el calendario para la confección de las nuevas cuentas autonómicas.

Se trata del primer paso para comenzar a trabajar en las cuentas autonómicas del año que viene con las que, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, se buscará «seguir avanzando en el modelo de transformación económica».

Los presupuestos de 2027 se diseñarán en un contexto en el que el archipiélago continúa liderando el crecimiento económico y mantiene unas perspectivas favorables para el próximo año, con una previsión de incremento del PIB en torno al 2%.

En este escenario, el Govern prevé que el dinamismo económico continúe traduciéndose en un aumento de la recaudación que permita seguir desarrollando su triple estrategia, centrada en reducir la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas, los jóvenes y las familias; reforzar los servicios públicos esenciales; y continuar saneando las cuentas públicas.

Durante esta legislatura, Baleares ha reducido su deuda en 510 millones de euros, ha alcanzado la menor ratio de deuda sobre PIB desde el año 2010 (17,7%) y ha logrado incorporarse al compartimento de Facilidad Financiera, lo que ha permitido dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios de financiación estatal y recuperar capacidad de autonomía financiera.

Con los presupuestos de 2027, que una vez elaborados deberán ser negociados con los grupos parlamentarios –el «socio prioritario» será Vox, como ya ha manifestado Costa en varias ocasiones– para su eventual aprobación, el Govern pretende consolidar su apuesta por la inversión pública «como motor de modernización y transformación».

En este sentido, ha subrayado la Conselleria, las nuevas cuentas deberán incorporar actuaciones estratégicas en ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, la movilidad, el ciclo del agua, la transición energética, el medio natural, la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías.

Además, se enmarcarán en una visión de medio y largo plazo orientada a impulsar un «cambio estructural» del modelo económico balear, avanzando progresivamente desde un modelo basado principalmente en el volumen hacia un modelo sustentado en la productividad, el valor añadido y la calidad.

En esta estrategia, ha delineado el departamento dirigido por Costa, seguirá desempeñando un «papel determinante» el Pacto Social y Político para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental.

La orden publicada este jueves también pone de manifiesto la necesidad de seguir reclamando una financiación autonómica «más justa» para Baleares, una cuestión que el Govern «defenderá» ante el Estado con el objetivo de «blindar» su autonomía tributaria, incorporar el principio de ordinalidad, tener en cuenta el crecimiento poblacional y la población flotante y reforzar el peso de la insularidad.

A pesar de las «incertidumbres» derivadas de la prórroga presupuestaria del Gobierno, de la «falta de cumplimiento» por parte del Estado de reivindicaciones económicas como la recuperación de los convenios de carreteras o la firma del convenio ferroviario y del contexto geopolítico internacional, el Govern ha dicho afrontar la elaboración de las cuentas de 2027 con el objetivo de «mantener el ritmo inversor, garantizar la sostenibilidad financiera y seguir generando oportunidades para los ciudadanos».

Los nuevos presupuestos, se ha comprometido el Ejecutivo, facilitarán y acompañarán la iniciativa privada a través de la simplificación administrativa, la puesta en marcha de incentivos fiscales, la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos o la apuesta por convertir al archipiélago en el polo de innovación e investigación del Mediterráneo.