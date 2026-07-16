El traslado de basuras de Ibiza a Mallorca nace gafado: fallos de seguridad en Baleària retrasan cuatro horas el primer envío

El primer envío de basuras de Ibiza a Mallorca nace con gafe. Sobre las cuatro de la madrugada han llegado a Son Reus, pero tras un día de estreno muy accidentado por culpa de problemas de seguridad detectados por Capitanía Marítima de Ibiza en el buque Al Andalus Express de Baleària.

La nave debía zarpar ya cargada con siete camiones de basuras a las seis de la tarde de este miércoles. Hasta las nueve de la noche, Baleària no ha comunicado que tenía subsanadas todas las deficiencias de seguridad que habían retrasado tanto el proceso.

El primer envío de residuos desde Ibiza ha llegado sobre las tres de la madrugada y con cuatro horas de retraso al puerto de Palma, dando inicio así al plan piloto del tratamiento de residuos procedentes de Ca na Putxa a las instalaciones de gestión de residuos de Mallorca.

El barco de la compañía Baleària Al Andalus Express con los residuos ha salido con un gran retraso por varios problemas de seguridad del puerto de Ibiza y sobre las tres de la madrugada llegó a Palma, tras lo que los siete camiones cargados con las basuras de Ibiza se trasladaron directamente al vertedero mallorquín de Son Reus.

Esta prueba piloto iniciada anoche consiste en el traslado de un máximo de siete camiones, cinco días entre semana, que realizarán su recorrido terrestre por la isla de Mallorca en horario nocturno, sin afectar al tráfico ni ocasionar otras molestias.

En total, podrían llegar unas 3.000 toneladas al mes. Según el conseller de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, el máximo de la basura que podría entrar en un año procedente de Ibiza sería similar a lo que se genera en Mallorca en el mes de febrero, unas 40.000 toneladas.

Los consells insulares firmaron la semana pasada el convenio para llevar a cabo este traslado que, según el Consell de Mallorca, da solución a un problema ambiental de ámbito autonómico que afecta a la isla de Ibiza ante la inminente finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa y se permite al archipiélago avanzar hacia el objetivo de vertido cero establecido por las directivas de la Unión Europea.

El acuerdo establece que será responsabilidad del Consell de Ibiza el traslado marítimo y terrestre de los residuos, así como los gastos derivados del transporte.

El envío de los residuos se llevará durante todo el plan piloto a cabo a través de la empresa concesionaria del servicio público de gestión de residuos urbanos de Eivissa, UTE Giref.

El convenio determina que la fracción de rechazo deberá empaquetarse en balas en las instalaciones del servicio público de gestión de residuos de la isla pitiusa, compactadas con flejes y retractiladas. Por su parte, el transporte se realizará mediante plataformas perfectamente cerradas o vehículos con caja completamente cerrada.