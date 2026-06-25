Ataque de celos en Menorca: irrumpe en la casa de su ex novia y la agrede sexualmente al grito de «¡puta, eres mía!»

La Audiencia Provincial de Baleares abre sus puertas este viernes para juzgar a un hombre acusado de acudir a la casa de la que fue su pareja sentimental en Menorca y agredirla sexualmente, un ataque motivado por un ataque de celos. En total, el varón se enfrenta a 13 años de cárcel.

Los hechos que se juzgarán se remontan al pasado 20 de mayo de 2021. Según el escrito de acusación, el individuo se desplazó sobre las 21:00 horas hasta la vivienda de la víctima, con quien había mantenido una relación sentimental durante varios años, utilizando como pretexto la intención de ver al hijo que tienen en común. Sin embargo, una vez que consiguió acceder al interior del domicilio, su actitud cambió por completo.

Con un absoluto desprecio hacia la que fuera su mujer, el acusado entró en el dormitorio de la víctima guiado por un ánimo de posesión y dominación sobre ella. Acto seguido, procedió a quitarle el teléfono móvil para dejarla incomunicada y la agarró fuertemente, llegando a taparle la boca introduciendo su puño en ella para evitar que pidiera auxilio.

En ese estado de indefensión, la desnudó por la fuerza y le realizó tocamientos de índole sexual. Durante el asalto, el hombre profirió insultos y expresiones vejatorias de carácter posesivo, gritándole: «¡eres mía!», «puta, te estás follando a otro, esto es mío».

A consecuencia de la violenta agresión, la víctima sufrió diversas lesiones físicas localizadas en las zonas del cuello, el tórax y el abdomen.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal califica jurídicamente los hechos como un delito de agresión sexual y otro delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. Además de la pena de 13 años de cárcel, la acusación pública reclama que el procesado abone una indemnización de 4.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios morales ocasionados.