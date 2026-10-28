Por qué este robot aspirador de Shark está arrasando: friega 100 veces por minuto y arrasa con el pelo de mascotas

Limpiar los suelos de casa es una historia inteerminable, y más si tienes mascotas, alfombras y poco tiempo libre. Por suerte, la historia puede terminar sin que te des cuenta si haces una compra inteligente, una como el Robot aspirador con mopa Shark Matrix Plus. Este 2 en 1 aspira y friega a la vez, recorre tu casa siguiendo una cuadrícula para no dejarse ni un rincón y, para rematar, está rebajado de 399,99 € a solo 149,99 €.

Y hay más: si usas nuestro cupón exclusivo OKDIARIO-CASA, tendrás un 15% de descuento adicional hasta el 31 de octubre, con lo que se queda en 127,49 €. Si quieres conseguir más barato este robot ideal para hogares con mascota, es imposible.

¿Por qué recomendamos este robot?

Porque su navegación Matrix Clean limpia en cuadrícula y repasa varias veces las zonas más sucias.

Porque friega con tecnología sónica, con una mopa que da 100 pasadas por minuto sobre el suelo duro.

Porque tiene hasta 110 minutos de autonomía y, si se queda sin batería, vuelve a la base y retoma la limpieza.

Porque su cepillo autolimpiante con tecnología antienredos es ideal para el pelo de las mascotas.

Robot aspirador con mopa Shark Matrix Plus

Pocas opciones hemos visto con una relación calidad-precio tan buena como la del Robot aspirador con mopa Shark Matrix Plus. Su gran baza es la navegación Matrix Clean ya que, en lugar de dar vueltas al azar, avanza siguiendo una cuadrícula de precisión y hace varias pasadas sobre la suciedad más dura. Además, usa ráfagas de aire para los rincones y los bordes, ahorrándote pasar con la escoba después. Pero lo mejor es que no solo aspira, tambien friega, ¡y francamente bien! De hecho, incluye dos mopas de microfibra reutilizables que dan par amuchas limpiezas y, si tienes mascotas en casa, su cepillo antienredos va genial. Abarca mucho, sí, pero lo abarca realmente bien y por eso nos ha sorprendido tanto.

Con hasta 110 minutos de autonomía, tiene energía para limpiar una casa grande entera, y, si se agota la batería, vuelve a su base a cargarse y continúa justo donde lo dejó. Además, la puedes controlar con el teléfono. En definitiva, es un acierto sea cual sea tu caso.

¿Qué opinan los usuarios de este robot aspirador?

Que es una de las mejores compras que podían hacer y que ha superado sus expectativas. Los usuarios con mascotas destacan sobre todo lo bien que elimina el pelo, y todos recalcan la comodidad de que aspire y friegue sola. Aquí te dejamos algunas reseñas:

«Esta aspiradora superó todas nuestras expectativas. La compré para ayudarme con la limpieza posparto y esta aspiradora mantiene nuestra casa limpia en un abrir y cerrar de ojos, sin preocuparnos por el tiempo.»

«Cómprala, cómprala, cómprala, sin duda te quita más de un dolor de cabeza a la hora de limpiar.»

«3 perros, 3 niños… ¡Este robot de cambia la vida! Muy fácil de configurar. Y ahora es todo tan fácil…»

Recuerda que, además de la rebaja, puedes llevártelo aún más barato con nuestro cupón exclusivo OKDIARIO-CASA, que te da un 15% de descuento adicional y es válido solo hasta el 31 de octubre. Además, puedes fraccionar tu compra en hasta 3 pagos sin intereses.

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