La mesita de noche de nogal con aire de los 50 que cambia por completo tu dormitorio

Tu dormitorio tiene cama, tiene armario y, sin embargo, algo no termina de encajar. ¿Quizá le falta una buena mesita de noche? Si buscas una que sea bonita, práctica y con carácter, tienes que fichar la Mesita de noche Norlen de 2 cajones. Está fabricada con chapa de nogal, rinde homenaje al diseño de los años 50 y, para rematar, puedes llevártela con un 5% de descuento si usas el cupón AFFOKDIARIOKAVE.

Es una pieza pensada para quien quiere orden y estilo en un solo mueble, sin complicarse la vida. Tiene todo lo que se le puede pedir a una mesita y, además, no nos vamos a engañar: se ve preciosa.

Te gustará porque…

Está hecha con chapa de nogal, un acabado cálido y elegante que da personalidad a cualquier dormitorio.

Tiene dos cajones con guías ocultas y sistema de cierre suave, para que no haya portazos por la noche.

Sus patas llevan reguladores en la base, así que se adapta a suelos que no estén del todo nivelados.

Su madera cuenta con certificación FSC Mix Credit, procedente de bosques gestionados de forma responsable.

Mesita de noche Norlen de 2 cajones

Hay muchas mesitas que cumplen, pero muy pocas con el encanto de la Mesita de noche Norlen. Esta forma parte de una colección que reinterpreta el diseño de los años 50 con un toque contemporáneo, y se nota en cada uno de sus detalles. Tiene líneas puras, esquinas redondeadas y tiradores inclinados que le dan profundidad visual sin recargarla. Por dentro, cumple con creces. Sus dos cajones, de 58 cm de ancho, cuentan con guías ocultas y cierre suave, de modo que se deslizan con total suavidad y se cierran sin ruido. Hay espacio de sobra para cargadores, libros, cremas o cualquier cosa que quieras tener a mano sin que se vea. Y, con 60 cm de ancho y 52 cm de alto, se coloca junto a la cama sin apenas restarte espacio. Tal y como debe ser.

Si buscas una mesita que dé calidez al dormitorio y que además resulte práctica en el día a día, esta es sin duda una gran opción. Totalmente recomendable

¿Encaja con el estilo de tu hogar?

Por su diseño, es un mueble versátil, aunque no cuadra igual de bien en todas partes. Así que vamos a darte algunas recomendaciones para ver si encaja contigo o no:

Mid-century y vintage: es su terreno natural. El nogal, las patas y los tiradores inclinados encajan a la perfección con este estilo.

es su terreno natural. El nogal, las patas y los tiradores inclinados encajan a la perfección con este estilo. Nórdico, minimalista y contemporáneo: también funciona muy bien. Sus líneas limpias y el tono cálido de la madera aportan contraste a paredes claras y textiles neutros.

también funciona muy bien. Sus líneas limpias y el tono cálido de la madera aportan contraste a paredes claras y textiles neutros. Industrial o rústico muy marcado: aquí es menos recomendable. Su elegancia sobria puede quedar fuera de lugar entre metal visto o muebles muy rudos. No te lo recomendamos.

Si la pides y no te convence como queda, tienes un plazo de 14 días para tramitar la devolución gratis. Y no olvides que, si quieres llevártela al precio rebajado, solo tienes que usar nuestro cupón AFFOKDIARIOKAVE para disfrutar de un 5% de descuento. Además, si haces una compra superior a 700 €, puedes usar el cupón DEAL100 y ahorrar 100 €.

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