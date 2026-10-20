Esta torre de LG lava y seca con bomba de calor, se maneja desde el móvil y no necesita hueco para ventilar

Tienes poco espacio, una montaña de ropa que lavar y la sensación de que tu lavadora y tu secadora se pelean por cada centímetro de sitio. Tranquilidad, porque hay solución: la Torre de lavado y secado LG WashTower WT1210EGF. Una propuesta que combina una lavadora de 12 kg y una secadora de 10 kg en un único mueble, con bomba de calor Dual Inverter e inteligencia artificial para cuidar tu ropa. ¡Y encima está de oferta!

Un electrodoméstico 2 en 1 pensado para familias grandes y casas pequeñas que ahora te puedes llevar con un descuento de más de 1200 € gracias a la rebaja de LG y a nuestro cupón LGOKDIARIO10, que te da un 10% de descuento extra.

Te gustará porque…

Lava y seca sin restar más espacio, con un único panel de control y un diseño compacto de 60 x 165,5 cm.

Su motor Direct Drive con IA detecta el tejido y la carga para reducir el desgaste de tu ropa.

Tiene bomba de calor, que seca más rápido y gasta mucha menos energía.

El motor cuenta con garantía de por vida (30 años) y se controla desde el móvil con la app LG ThinQ.

Torre de lavado y secado LG WashTower WT1210EGF

Lo mejor de la LG WashTower WT1210EGF es que facilita la colada de verdad. Tiene12 kg de capacidad de lavado y 1.400 rpm de centrifugado, sitio de sobra para ropa de toda la familia, y además la secadora y la lavadora se comunican entre sí, de hecho, la secadora recomienda sola el mejor programa según cómo hayas lavado. Sin embargo, cada una tiene su propio enchufe, así que puedes usarlas a la vez o por separado. Y no solo es cómoda, también es rápida. Consigue lavados en menos de 40 minutos (con el ahorro de energía que eso implica) y logra tener tu ropa lavada y seca en menos de una hora (con 1 kg de carga, eso sí).

Si vives en un piso pequeño, esta torre es para ti: no necesita hueco trasero para ventilación, así que puedes colocarla junto a la pared. Y si tu hogar es de los que no para de lavar ropa, también. Te va a encantar.

¿Qué dicen las reseñas?

Que comprarla es todo un acierto, sobre todo si tienes poco espacio. Lo que más destacan las reseñas de usuarios (como las que tienes a continuación) es su fácil uso, su funcionamiento inteligente y cómo elimina el pelo de mascotas:

«Es muy fácil de usar, tiene muchas funciones y es muy fácil de manejar. Estoy muy contento.»

«Deja la ropa excelente, además la secadora seca la ropa muy bien y, si tenéis animales, esos pelos que quedan en la ropa los deja en el filtro, quedando la ropa perfecta.»

«Un acierto total, entre los numerosos programas que tiene para cuidar de nuestra ropa y el secado inteligente que no permite que se malgaste ni un kw estamos encantados.»

Al comprar este pack en LG, tienes envío gratis y financiación al 0% hasta en 6 pagos para amortiguar el gasto. Además, recuerda que puedes llevártela todavía más barata con nuestro cupón LGOKDIARIO10, que te da un 10% extra de descuento en tu compra. ¡Aprovecha!

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