Esta estufa de leña calienta hasta 220 metros cúbicos, te hará olvidar el radiador y está de oferta

El frío se acerca y este año no quieres sufrir con la factura de la luz y la calefacción de casa. Por eso estás buscando alternativas, y por eso mismo la Estufa de leña Teide es justo lo que necesitas. Una estufa que ahorra un 40% en consumo de leña, que es compacta, que calienta estancias de hasta 220 metros cúbicos y que, además, está rebajada por tiempo limitado.

Si vives en una zona donde los inviernos son muy fríos, es una compra más que recomendable. Con ella, podéis olvidaros de poner la calefacción en el salón, por muy grande que sea.

¿Por qué la recomendamos?

Tiene una potencia de 12,6 kW y caldea estancias de hasta 220 metros cúbicos, es ideal para habitaciones medianas y grandes.

Hecha en acero de 4 mm de grosor, está pensada para durar muchos años.

Ahorra hasta un 40% de leña frente a otras estufas y, además, emite menos gases contaminantes.

Trae parrilla de fundición, cajón para las cenicas extraíble y un gancho atizador.

Estufa de leña Teide

La Estufa de leña Teide promete mucho y cumple aún más. Hecha en acero de 4 mm, ha sido diseñada con un corte clásico pensado para cualquier salita o salón, pero también para aguantar muchos años a pleno rendimiento. Calienta cualquier estancia de entre 200 y 220 metros cúbicos en muy pocos minutos, su compuerta grande permite introducir leña de hasta 33 cm sin problemas y facilita la salida de humos. Cumple todo lo que se le puede pedir a una estufa, sobre todo por cómo exprime al máximo la leña. Eso sí, pesa lo suyo: son 60 kg de peso para un aparato que mide 63 x 51,3 x 50,3 cm. No la vas a poder mover mucho.

Por prestaciones, rendimiento y diseño, es una compra muy recomendable para salones o estancias grandes donde busques calefacción con leña. Te va a ayudar a ahorrar mucho en la factura de la luz, sobre todo si los inviernos son muy fríos en tu zona.

¿Qué opinan quienes la han comprado?

Que han hecho muy buena compra, ya que calienta rápidamente, es compatible con leña de gran tamaño y además la aprovecha muy bien. Aquí puedes leer algunas reseñas que hemos recopilado:

«Muy satisfecho, va genial.»

«Funciona de maravilla, calienta al instante la casa.»

«Muy buen producto. Puerta ancha y cómodo para troncos grandes.»

Además de esta oferta, y de facilitarte la entrega a domicilio en un plazo de entre 3 y 6 días hábiles (con recogida gratis en tienda en solo 30 minutos), Brico Depot también te permite financiar la compra en hasta 12 meses, con 180 días gratis para la devolución si no te convence.

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