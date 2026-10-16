¿Casas con mascotas o suciedad? La solución es este robot aspirador y mopa Shark Matrix Plus

Pasar horas aspirando y fregando los suelos de la casa para que a las pocas horas vuelvan a estar llenos de polvo o pelos de mascota destruye cualquier intento de mantener el hogar al día. Además, la mayoría de robots aspiradores convencionales se dejan los rincones sin limpiar, sufren enredos continuos en el cepillo giratorio y simplemente arrastran la mopa húmeda sin eliminar las manchas difíciles. Para automatizar la limpieza de tu suelo de principio a fin con resultados impecables, la firma especialista en hogar presenta su solución 2 en 1 más avanzada. El robot aspirador y mopa Shark Matrix Plus combina una succión de gran potencia con un fregado de precisión tecnológica. Aprovecha ahora que tiene descuento de 50 euros, pero si aplicas el cupón OKDIARIO-CASA tienes un 15% extra, válido hasta el 31 de octubre.

Las cuatro claves del robot Shark Matrix Plus

Limpieza en cuadrícula Matrix Clean: patrón de pasada doble que garantiza una cobertura total sin dejarse zonas sin aspirar.

patrón de pasada doble que garantiza una cobertura total sin dejarse zonas sin aspirar. Fregado sónico de alta velocidad: frotado sónico a 100 vibraciones por minuto para eliminar manchas secas sobre suelos duros.

frotado sónico a 100 vibraciones por minuto para eliminar manchas secas sobre suelos duros. CleanEdge Detect para rincones: aumenta un 50% la limpieza en bordes y esquinas proyectando aire hacia el canal de aspiración.

aumenta un 50% la limpieza en bordes y esquinas proyectando aire hacia el canal de aspiración. Cepillo Anti Hair Wrap y navegación LiDAR: evita que el pelo de mascotas se enrede y crea mapas 3D precisos para esquivar obstáculos.

Fácil configuración con SharkClean app y gran autonomía

El Shark Matrix Plus ofrece una autonomía de hasta 110 minutos en modo eco, ideal para abarcar viviendas completas en un solo ciclo de trabajo. A través de la aplicación móvil SharkClean se pueden programar rutinas de limpieza, establecer zonas prohibidas o delimitar áreas específicas que requieran mayor intensidad.

Su perfil robusto en color negro integra sensores anticaída y antichoque de alta sensibilidad, asegurando un funcionamiento autónomo y silencioso mientras te dedicas a tu tiempo libre.

Lo que opina la comunidad sobre el Shark Matrix Plus

«Mapeó la casa con muchísima facilidad en la primera pasada. No se le enredan los pelos de las mascotas para nada».

«Muy buen equipo de limpieza, aspira y friega estupendamente. Además es un robot muy silencioso y eficaz».

«Una compra excelente para desentenderse de la escoba. Limpia muy bien y deja los suelos relucientes».

¿Buscas un robot de limpieza completo que elimine los pelos sin atascos y friegue las manchas de verdad? El robot aspirador y mopa Shark Matrix Plus es la compra idónea. Aprovecha ahora que tiene descuento de 50 euros, pero si aplicas el cupón OKDIARIO-CASA tienes un 15% extra, válido hasta el 31 de octubre.

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