La VI Cumbre de Autoconsumo de UNEF constata que el autoconsumo solar es clave para la soberanía energética de España, con 9,3 GW instalados a cierre de 2025 y un objetivo de 19 GW en 2030 que exige acelerar el ritmo de despliegue.

El encuentro, celebrado este lunes en Madrid, reunió a representantes institucionales, empresas del sector y expertos energéticos que coincidieron en que la actualización regulatoria es la palanca decisiva para relanzar un mercado que el año pasado apenas sumó 1,1 GW nuevos.

Desaceleración y nuevo decreto

El autoconsumo solar acumula en España más de una década de crecimiento sostenido, pero los datos de 2025 encendieron las alarmas. El sector instaló 1,1 GW, un ritmo insuficiente para alcanzar los 19 GW comprometidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Rafael Benjumea, presidente de UNEF, reclamó en la apertura «actualización regulatoria y ambición para acelerar el despliegue», y subrayó que España dispone de la tecnología, el conocimiento y el tejido empresarial necesarios para liderar esta transición.

La buena noticia llegó de la mano de Carlos Redondo, subdirector general de Energía Eléctrica del MITECO, que confirmó que el nuevo real decreto de autoconsumo y almacenamiento distribuido «se espera para este verano». Redondo anticipó que el texto incorporará esquemas simplificados para el autoconsumo colectivo y nuevas herramientas para el almacenamiento distribuido, dos demandas históricas del sector.

Avances del RDL 7/2026

El sector valoró positivamente la reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, que introduce la figura del gestor de autoconsumo, amplía hasta 5 kilómetros la distancia para compartir energía entre consumidores y establece nuevas deducciones fiscales para instalaciones renovables y de eficiencia energética. Sin embargo, los expertos advirtieron de que estas medidas son insuficientes sin el reglamento específico que las desarrolle.

UNEF reclamó, además, medidas complementarias como la simplificación administrativa, la ampliación de la compensación simplificada a instalaciones de hasta 500 kW de capacidad de acceso y la exención de permisos de acceso y conexión para aquellas instalaciones que inyecten menos de 15 kW a la red, aunque su potencia instalada sea superior.

Almacenamiento y flexibilidad

Uno de los grandes consensos de la VI Cumbre fue la necesidad de avanzar hacia un sistema eléctrico más flexible, capaz de adaptar la demanda tanto a la congestión de la red como a la disponibilidad de recurso renovable. En ese contexto, los expertos señalaron dos palancas clave: los permisos de acceso flexibles y el almacenamiento distribuido detrás del contador.

Los permisos de acceso flexibles representan un cambio de paradigma frente al modelo tradicional de permisos firmes: permiten aprovechar capacidad disponible en puntos donde no existe acceso garantizado.

Por su parte, el autoconsumo solar combinado con almacenamiento detrás del contador facilita que los consumidores maximicen el uso de energía autogenerada, reduzcan peajes y se protejan frente a la volatilidad de precios derivada de la crisis energética global.

Autoconsumo industrial

El autoconsumo solar industrial se consolida como uno de los pilares estratégicos del sector. Especialmente cuando se combina con almacenamiento, permite a las empresas protegerse de la volatilidad de precios provocada por factores externos: conflictos geopolíticos, encarecimiento del gas o restricciones técnicas del sistema.

La cumbre subrayó que el autoconsumo industrial no sólo aporta energía competitiva, sino también capacidad en puntos donde la red presenta limitaciones, convirtiéndose en una alternativa real a costosos refuerzos de infraestructura.

Miguel Rodrigo, director general del IDAE, lo resumió con claridad: «El autoconsumo es la forma más eficiente de producir electricidad. Además, marida muy bien con la electrificación, el vehículo eléctrico y la bomba de calor. Es una herramienta de presente y también de futuro.»

Colectivo y comunidades

El autoconsumo colectivo fue identificado como elemento esencial para que los beneficios del autoconsumo solar lleguen a un mayor número de ciudadanos, empresas y sectores.

El encuentro insistió en la necesidad de abordar los problemas actuales de tramitación y gestión que siguen frenando su desarrollo y en la importancia de diferenciar el autoconsumo colectivo de las comunidades energéticas, figuras que requieren marcos normativos propios.

La cumbre también abordó los nuevos modelos de negocio ligados a la electrificación de consumos finales, con especial atención al potencial de combinar el autoconsumo solar con bomba de calor, aerotermia y almacenamiento. Se destacó asimismo el papel de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) como mecanismo de incentivo para acelerar la adopción de soluciones integradas de autoconsumo y eficiencia energética.

Digitalización y tramitación

La jornada reservó un espacio para la gestión administrativa del autoconsumo solar. María González de Perosanz, subdirectora adjunta de la CNMC, explicó los nuevos requisitos de las plataformas para la gestión íntegra de expedientes, que buscan dotar al sistema de mayor transparencia y agilidad.

La propuesta, con un trámite de audiencia pública previsto para el segundo trimestre de 2026, contempla canales de comunicación, repositorios documentales y herramientas de seguimiento por fases.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentó, además, la herramienta «Potencial Solar en Edificios», un visualizador que permite consultar la energía anual generada por metro cuadrado en cada edificio e introducir datos de consumo para calcular el porcentaje de autoconsumo posible.

El reto de 2030

José Donoso, director general de UNEF, cerró el encuentro con un llamamiento a la acción: el autoconsumo solar es una pieza clave de la transición energética en España, pero necesita estabilidad regulatoria, compromiso político y eliminación de barreras para acelerar su implantación.

«España cuenta con la tecnología, el conocimiento y el tejido empresarial necesario para liderar este despliegue, pero es imprescindible aumentar el ritmo de instalación, impulsar el almacenamiento, desarrollar el autoconsumo colectivo y situar el autoconsumo en el centro de la electrificación de la economía», concluyó Donoso.