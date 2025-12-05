Con el eco de las conclusiones de la COP30, más de un centenar de profesionales del sector ambiental, corporativo y tecnológico se reunieron en Roots 2025, el foro técnico anual impulsado por Retree.

El encuentro celebrado en Madrid se ha consolidado como un espacio de referencia para comprender cómo la trazabilidad, los sistemas de medición y verificación (MRV) avanzados y la certificación independiente resultan claves para garantizar la integridad de los proyectos de descarbonización empresarial.

La cita reunió a especialistas que debatieron sobre la urgencia de reforzar la certificación y el papel de la reforestación regenerativa en la lucha contra el cambio climático.

Recuperación de ecosistemas

Roots 2025 planteó como objetivo central acelerar la recuperación de ecosistemas y reemplazar los modelos tradicionales de compensación, cuestionados por su falta de veracidad y rigor.

Diversos informes internacionales señalan que el principal desafío del mercado voluntario de carbono es la tensión entre escalar volumen y mantener la integridad ambiental. Esta brecha alimenta la desconfianza y compromete la credibilidad de los objetivos climáticos empresariales, poniendo en riesgo inversiones millonarias.

Soluciones basadas en la naturaleza

Pedro Pérez de Ayala, fundador de Retree, afirmó durante el foro que «en un momento de desconfianza global, la regeneración y las soluciones basadas en la naturaleza deben construirse sobre ciencia, tecnología y certificación independiente».

El directivo añadió que si algún día Roots 2025 deja de ser necesario, significará que regenerar y mejorar el planeta será la base de toda acción humana y empresarial. La compañía española especializada en reforestación regenerativa presentó durante el evento los avances en sus sistemas de monitorización y verificación.

Retree ha conseguido desde su creación en 2021 plantar más de 133.000 árboles, regenerar 130 hectáreas, absorber 37,66 kilotoneladas de CO₂ y generar 1.800 días de empleo rural. Estas cifras demuestran que la regeneración puede producir impacto ambiental y social real y medible, combinando ciencia del suelo, especies autóctonas y tecnología propia para transformar tierras degradadas.

Trazabilidad absoluta y compensación fiable

En la primera mesa de Roots 2025, centrada en la integridad del mercado de carbono, Samir Samhan (director de Derivados y Mercados de Carbono de CaixaBank) y Carlos Vitoria (director financiero de Fundeen) coincidieron en la necesidad de sistemas verificables y comparables.

«El futuro del mercado voluntario pasa por la trazabilidad absoluta. No basta con emitir créditos: hay que demostrar, con datos verificables, que cada tonelada es real, adicional y permanente», afirmó Samhan. El directivo añadió que la integridad será el diferencial competitivo de esta década.

Los expertos subrayaron que los inversores y las corporaciones exigen cada vez más pruebas tangibles de que los créditos de carbono corresponden a absorciones reales. La falta de estándares homogéneos ha generado escándalos que amenazan la confianza en todo el sector. Por ello, la implementación de sistemas MRV robustos se presenta como la única vía para restaurar la credibilidad.

Suelo vivo y gestión territorial

La conversación entre Fernando Blanco (biólogo y divulgador del Rural Gallego) y Leticia Pérez (directora general de Retree) puso el foco en la restauración desde el suelo. «El 74% del territorio español está en riesgo de desertificación. Sin suelos vivos no hay bosques resilientes. Regenerar implica ciencia e involucrar a las comunidades locales», subrayaron. Blanco, que habita en la aldea orensana de A Veiga, añadió: «Cada vez que fallece un mayor, se pierde una superficie entera de conocimiento sobre el campo».

Ambos recordaron que los incendios extremos y la pérdida de materia orgánica aceleran la degradación del suelo. Este proceso compromete la capacidad de los ecosistemas para retener agua y carbono, amenazando los beneficios económicos y ambientales que dependen de la biodiversidad.

Riesgos climáticos y riesgos financieros

La segunda mesa del evento, con Amanda del Río (directora adjunta de Fundación Global Nature) y Giorgos Tragapoulos (gerente de Cambio Climático y Sostenibilidad en EY), evidenció cómo los riesgos climáticos afectan la competitividad empresarial.

«Los riesgos ambientales son también riesgos financieros: impactan en las cadenas de suministro, elevan los costes operativos y reducen la competitividad», explicó Del Río. Los ponentes destacaron que más del 50% del PIB mundial depende de servicios que proporciona la naturaleza.

En el encuentro se reseño que los fenómenos extremos incrementan los costes de operación. Las compañías con estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sólidas muestran resiliencia financiera superior, convirtiendo la acción climática en una prioridad estratégica.

Algoritmo con tecnología certificada

La jornada concluyó con la intervención de Marie Drouard, responsable de I+D+i de Retree, quien presentó la versión 2 de Carbin, el algoritmo propio de la compañía.

Este sistema MRV combina algoritmos avanzados con análisis satelital para calcular la absorción de carbono en tiempo casi real de cada terreno regenerado. La tecnología permite aportar trazabilidad y seguimiento a un sector tradicionalmente opaco, profesionalizando los proyectos de absorción de CO₂.

Carbono, suelo, agua e impacto social

El sistema monitoriza la captura de carbono, la salud del suelo, el beneficio hídrico y el impacto social, incluyendo las horas de empleo local generadas. Actualmente, en proceso de doble certificación internacional, con EY validando la tecnología y los datos. Por su parte, la Universidad Católica de Ávila evalúa la base científica.

Carbin busca dar respuesta a los principales retos de la COP30: falta de veracidad, opacidad y ausencia de métricas homogéneas. «No certificamos cada tonelada individual, sino nuestro sistema de medición, lo que nos permite ofrecer un estándar internacional innovador», expuso Drouard.

Gracias a esta metodología, Retree escala proyectos de manera rápida y eficiente, generando impacto ambiental y social tangible. La compañía ofrece a empresas de cualquier tamaño certeza, trazabilidad y resultados medibles en sus estrategias de descarbonización.