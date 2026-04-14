El Senado acogió este lunes un debate que la industria española del plástico llevaba tiempo reclamando: la Jornada Desinformación, regulación y competitividad: el desafío de la industria de los plásticos, organizada por ANAIP (Asociación Española de Industriales de Plásticos), reunió a más de 100 profesionales, representantes políticos, empresas del sector y periodistas.

Esta segunda jornada en la Cámara Alta puso el acento en que el sector «está sufriendo las consecuencias de malas decisiones regulatorias» para una industria que emplea a 80.000 personas de forma directa en 3.000 empresas, factura 19.000 millones de euros anuales

Los datos del sector de la transformación de plásticos en España son llamativos y poco conocidos. ANAIP destaca que, en comparación con la industria manufacturera española, ocupa el 8º puesto en facturación total, el 5º en generación de empleo y el 4º en valor añadido generado.

El plástico no es el problema

José Ángel Alonso, presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Senado, fijó el tono desde la inauguración: «El plástico no es el problema; el reto está en cómo lo diseñamos, cómo lo utilizamos y si somos capaces de gestionar correctamente el final de su vida útil». Alonso reclamó marcos regulatorios predecibles, proporcionados y basados en las evidencias, y advirtió de que el debate público «no siempre se basa en información completa o rigurosa».

Luis Rodrigo, presidente de ANAIP, advirtió del riesgo de construir normativas sobre premisas equivocadas: «La pregunta es quién va a liderar la producción y en qué condiciones. El verdadero desafío es que Europa sea capaz de liderar ese proceso y no perder ese papel en el escenario global».

Ataque irracionales

Rodrigo, tras exponer los datos del sector señaló que «el plástico ha sido atacado de manera irracional. Las aplicaciones que son bien valoradas por la sociedad, pero la sociedad sabe poco del plástico pero lo utiliza mucho».

El presidente de la entidad aseguró que al sector le «está afectando mucho las fake news, que han influido en las decisiones. El plástico demostró que fue un servicio fundamental durante la pandemia, pero que se enfrenta a problemas de imagen y de comunicación». Entre los problemas subrayó el incremento de las importaciones chinas y turcas, «una situación común que se vive en Europa, pero que en España es más acusada».

Sin industria no hay transición

La divulgadora Deborah García Bello, doctora en química, condujo la jornada contextualizando los retos del sector. Subrayó que «la sostenibilidad tiene tres patas: medioambiental, social y económica» e insistió en que, sin una industria competitiva, no hay transición posible.

Su diagnóstico sobre la desinformación fue contundente: «Legislar sin ciencia, sin industria y sin sentido social no es ambición ambiental. Es improvisación». El acto se articuló en dos mesas de debate sobre los retos regulatorios, económicos y reputacionales del sector.

El impuesto que lastra al sector

Uno de los focos centrales de la primera mesa fue el impuesto a los envases plásticos no reutilizables, calificado por los participantes como una medida única en Europa que sitúa a la industria de plásticos española en desventaja frente a competidores de terceros países. Mar Cotelo, portavoz del PP en la Comisión de Industria del Senado, reclamó su eliminación: «Nuestras empresas no pueden salir a pelear y a competir con empresas de otros países».

El consenso entre los participantes se extendió también a la necesidad de agilizar la burocracia y acelerar la tramitación de permisos. Teresa Pallarès (Junts) señaló que «la legislación tiene que escuchar al sector, que es quien conoce cómo funciona la industria». Desde el Grupo Vasco, Igotz López fue más directo: «Que aumenten las importaciones y se reduzca la producción local es un tiro en el pie de Europa».

Más coherencia que ambición

Los representantes empresariales pusieron el acento en la necesidad de regulación basada en evidencias. Natalia Campos, CEO de Enplast, denunció que «se están sustituyendo productos de plástico por alternativas menos sostenibles sólo porque tienen mejor imagen». Pedro Melgarejo, director de Eversia, resumió las demandas del sector en tres ejes: regulación inteligente y estable basada en datos, igualdad de condiciones para competir en Europa y apoyo a la inversión.

La segunda mesa, El plástico y las fake news, reunió a periodistas especializados, divulgadores científicos y representantes de empresas para analizar el impacto de la desinformación sobre la narrativa pública en torno a los plásticos.

La desinformación tiene consecuencias

Pedro Pablo García May, jefe de sección de Medioambiente y Ciencia de la Agencia EFE, reclamó una voz unificada del sector y una divulgación estratégica en redes sociales orientada a los más jóvenes: «La información sólo tiene impacto si llega a la ciudadanía». Alexandra Muñoz, directora de Plásticos Modernos, apeló a revertir la percepción negativa del material destacando sus aplicaciones en salud, energía y reducción de emisiones.

Beatriz Castillo, de Veolia España, fue explícita: «El sector del reciclado de plásticos no necesita defensores, necesita visibilidad» sobre las personas que innovan, las plantas que certifican sus procesos y las alianzas que demuestran que la economía circular «no es un concepto abstracto, sino una realidad».

Circularidad como argumento

La jornada fue clausurada por Isabel Goyena, directora general de ANAIP, quien reivindicó el compromiso de la industria de plásticos con la transición sostenible: «Si se traslada la fabricación a otros países, perderá la industria en España y perderá el medioambiente global». Goyena defendió que «la simplificación normativa no es un privilegio, es una condición para que la sostenibilidad sea viable».

Su mensaje final condensó la postura del sector: «Los relatos incompletos tienen consecuencias legislativas». La industria española reclama, así, un lugar en la mesa donde se diseña su propio futuro regulatorio: uno que combine ambición ambiental con competitividad real y plazos de adaptación realistas.