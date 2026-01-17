En 2026, el plástico vive un momento decisivo. Demonizado durante años y convertido en el símbolo del consumo excesivo, arrastra una reputación que no se corresponde con la realidad. Detrás de los titulares y de la narrativa del enemigo ambiental hay un material esencial, versátil, eficiente, accesible y —bien gestionado— plenamente compatible con la sostenibilidad.

Sobreexposición mediática y bulos que distorsionan el debate

El plástico es, probablemente, el material más incomprendido de nuestra era. Su presencia constante en los medios y en el debate público ha generado una percepción cargada de negatividad, reforzada por mensajes simplistas y, en ocasiones, directamente falsos. Se ha instalado la idea de que el plástico no puede reciclarse, que afecta a la emergencia climática o que representa un riesgo intrínseco para la salud.

Sin embargo, la ciencia y la práctica industrial demuestran lo contrario: el plástico puede ser reciclado, reutilizado, reduce la huella de carbono en la mayoría de sus aplicaciones y puede ser gestionado de manera circular. Es necesario reforzar la concienciación y garantizar que las medidas políticas no conviertan la economía circular en un modelo excesivamente complejo o de difícil aplicación.

Lo que necesitamos no son prohibiciones precipitadas, sino políticas inteligentes y una ciudadanía mejor informada.

Una industria que innova, pero no encuentra recompensa

La industria de transformación de plásticos cuenta con más de 3.000 empresas, muchas de ellas en la España rural, que da trabajo directo a 85.000 personas. Lejos de quedarse atrás, la industria española del plástico está realizando grandes inversiones para incorporar material reciclado y avanzar hacia la economía circular.

En los últimos años, las empresas han apostado por nuevas tecnologías de clasificación, reciclaje avanzado y rediseño de productos para reducir la huella ambiental. Sin embargo, estos esfuerzos se ven frustrados por un marco normativo que no reconoce ni incentiva el compromiso real con la sostenibilidad.

España es el único país europeo que mantiene un impuesto a los envases de plástico no reutilizables, que se aplica incluso a aquellos fabricados con alto contenido de material reciclado. A ello se suman trámites burocráticos complejos, cargas administrativas y una interpretación poco flexible que castigan a las empresas que más han avanzado en circularidad.

Competencia injusta

Mientras tanto, los envases importados desde Turquía, Arabia Saudí, India o Brasil, fabricados sin los mismos estándares medioambientales, llegan al mercado nacional sin pagar ese mismo impuesto ni pasar controles equivalentes. El resultado es doblemente injusto: se penaliza al productor local responsable y se premia al competidor externo menos sostenible.

Esta situación está provocando una pérdida real de competitividad, deslocalización de la producción y destrucción de empleo industrial. Y lo más paradójico: una medida concebida para reducir emisiones termina fomentando importaciones con una huella de carbono mucho mayor.

Otro problema relevante es la pérdida de coherencia del mercado único europeo. Por ejemplo, los filmes de transporte se encuentran en la cuerda floja debido a una interpretación inadecuada de los objetivos de reutilización, lo que podría provocar un incremento significativo de los costes y de la complejidad del transporte y la logística de todo tipo de mercancías en Europa.

Los envases de plástico pueden diseñarse para su reutilización en determinados productos y aplicaciones, siempre que exista un criterio técnico y funcional. Sin embargo, los filmes de transporte son esenciales e irremplazables para la logística de mercancías.

La resiliencia del plástico: el aliado que no debemos perder

A pesar de todo, el plástico sigue demostrando su resiliencia. Proporciona la seguridad económica en sectores como la automoción, la sanidad, la energía. Es el material ligero más eficiente energéticamente, esencial para mantener los costes de los productos en niveles asequibles y reducir el consumo de energía en transporte y fabricación. Además, permite fabricar envases reutilizables y reciclarse eficazmente cuando se gestiona con una recogida selectiva adecuada.

El reto no está en el material, sino en cómo lo usamos y gestionamos. La verdadera economía circular no se construye con prohibiciones e impuestos, sino con inversión, innovación y responsabilidad compartida entre industria, administraciones y consumidores.

Un cambio cultural y simplificación normativa urgente

Si queremos avanzar hacia una economía verdaderamente circular, debemos empezar por un principio básico: la sostenibilidad no puede construirse contra la industria, sino con ella. Necesitamos el plástico y necesitamos una economía circular del plástico. Pero sin industria transformadora en España no habrá circularidad, los plásticos llegarán de Asia y no podrán reciclarse porque no habrá demanda.

El debate sobre el plástico en España y Europa necesita madurez y equilibrio. No se trata de ignorar los problemas reales de contaminación, sino de reconocer que el progreso pasa por replantear las políticas, impulsar la innovación y apostar por la competitividad sostenible.

La Comisión Europea parece que se empieza a dar cuenta, ha publicado en diciembre de 2025 un documento con un título tan optimista como revelador: Accelerating Europe’s transition to a circular economy: a pilot for boosting the circularity of plastics. El propio documento arranca con una afirmación clara: «Plastics are crucial for many sectors».

Liderar la sostenibilidad

Quizá todavía hay esperanza. Las medidas propuestas buscan crear un verdadero mercado único para el plástico reciclado en Europa, garantizar condiciones de competencia equitativas y reforzar la vigilancia del mercado, especialmente frente a importaciones procedentes de terceros países que no siempre cumplen con las normas de calidad, seguridad o trazabilidad. Asimismo, se plantean herramientas para impulsar la innovación y la inversión en la industria.

El plástico, lejos de ser un símbolo de atraso, puede ser el ejemplo más claro de cómo la industria española podría liderar la sostenibilidad desde la eficiencia y la tecnología. Pero para ello, necesitamos un marco regulatorio asumible, no medidas aisladas que penalizan al productor local y premian al importador externo.

España no puede permitirse perder tejido industrial en nombre de una sostenibilidad mal entendida.

Isabel Goyena es directora general de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP)