El norte de España vive una de las jornadas más preocupantes de incendios forestales de este inicio de primavera, con más de 113 focos declarados en Galicia, Asturias y Castilla y León que mantienen en máxima alerta a los servicios de emergencias de tres comunidades autónomas.

Las autoridades piden responsabilidad ciudadana ante una situación que no da tregua en un inicio de temporada que también ha afectado a la provincia de Cáceres durante la última semana.

Tres comunidades en llamas

La situación más crítica se registra en Asturias, donde el Principado contabiliza a primera hora de este martes 31 incendios forestales repartidos en 15 municipios, 20 de ellos activos y 11 controlados.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, declaró la Situación 1 de Emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) a las 23.11 horas del lunes, ante el incremento de focos en las últimas horas.

Los municipios asturianos más afectados son Cangas del Narcea, Grado y Piloña, con cuatro incendios cada uno. El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) advierte de que gran parte de los focos se localizan en zonas altas, inaccesibles por tierra o con grandes dificultades de acceso para los medios terrestres, lo que complica las tareas de extinción.

Galicia: 750 hectáreas

En Galicia, los incendios forestales que permanecían activos en Ponteareas (Pontevedra) y en Carballo (La Coruña) han sido dados por estabilizados por la Consejería de Medio Rural, que estima en 750 las hectáreas calcinadas. El foco de Ponteareas, que afectó inicialmente al monte Galleiro, ha dejado 600 hectáreas quemadas y se ha extendido a los municipios de Pazos de Borbén y Mos.

Las primeras hipótesis apuntan a la intencionalidad en el caso de Ponteareas, aunque las autoridades subrayan que será la investigación la que confirme este extremo. Para su extinción, la Xunta movilizó cuatro técnicos, 17 agentes, 25 brigadas, 16 motobombas, dos palas, cinco helicópteros y seis aviones.

El foco de Carballo

El incendio de Carballo, que afectó a las parroquias de Noicela y Caión, en el municipio de A Laracha, sumó más de 150 hectáreas quemadas y obligó al desalojo preventivo de los vecinos de cinco casas. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo tener su origen en una quema agrícola. En este momento están prohibidas hasta nuevo aviso las quemas de restos forestales en toda la comunidad gallega.

El Gobierno central desplegó medios humanos y aéreos en ambos focos gallegos, con la intervención de los anfibios FOCA y las brigadas BRIF de Laza del Ministerio de Transición Ecológica, que actuaron en máxima coordinación con la Xunta de Galicia.

80 incendios en León

En Castilla y León, el consejero en funciones de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha pedido colaboración ciudadana para identificar a los autores de los incendios declarados desde inicio de año, 80 de ellos en la provincia de León. El último se registró en Busdongo de Arbas, y el consejero lamentó que gran parte de esos focos han sido provocados.

«No sé si les pareció poco lo que sufrimos en agosto de 2025, para que haya personas que sigan intentando atacar el medio natural y poniendo en riesgo a las personas», señaló Suárez-Quiñones. El consejero hizo una llamada expresa a la «responsabilidad y a la colaboración con las autoridades en la identificación de los autores», y exigió «algo de sensatez» ante unos incendios que ponen en riesgo el patrimonio natural y la integridad de las personas.

Alerta en todo el norte

Las altas temperaturas, la ausencia de precipitaciones y el viento han creado unas condiciones excepcionales que han favorecido la propagación de los incendios en el norte de España durante las últimas horas. En Asturias, el INFOPA llevaba activado en fase de alerta desde el 15 de enero, lo que refleja la gravedad acumulada de una situación que no deja respiro a los medios de extinción.

La oleada de incendios en el norte de España pone de manifiesto la vulnerabilidad del territorio ante un inicio de primavera marcado por el déficit hídrico y el calor anómalo.

Los servicios de emergencias de las tres comunidades trabajan coordinados con los medios del Ministerio de Transición Ecológica, que ha desplegado brigadas de refuerzo, helicópteros y aviones bombarderos. Desde las administraciones autonómicas piden a la ciudadanía que extreme la precaución y evite cualquier actividad que pueda originar nuevos focos en un territorio que acumula semanas de riesgo alto.