‘Astutas’ en las salinas de Cádiz: de paisaje heredado a territorio vivo de sostenibilidad e innovación

Las salinas de la Bahía de Cádiz son mucho más que un paisaje heredado: son territorios vivos, en transformación y capaces de generar nuevas formas de conocimiento, actividad y sostenibilidad. Esa es la mirada que propone la exposición Astutas. Salinas del siglo XXI, que llega a Aveiro (Portugal) a partir del 17 de octubre.

Según ha informado la organización, se trata de una exposición sensorial e inmersiva que pone en diálogo los oficios y saberes tradicionales con la biodiversidad, la investigación y la economía azul. Podrá visitarse del 17 de octubre al 11 de diciembre de 2026 en la Galeria da Antiga Capitania do Porto de Aveiro.

Comisariada por la gestora cultural Rocío Royo, directora de Espacio C, la muestra ha sido seleccionada por el Ministerio de Cultura para Mostra Espanha 2026, una iniciativa que traslada a Portugal una muestra de la creación cultural española. La organizan el Ministerio, Mostra Espanha y la Câmara Municipal de Aveiro.

Siglos de relación con el medio natural

Las salinas de la Bahía de Cádiz son fruto de siglos de relación entre las personas y el medio natural. El agua, las mareas y el trabajo han modelado estos territorios y han generado conocimientos y prácticas que se han transmitido de generación en generación.

Sin embargo, de las numerosas salinas que conformaron este territorio, sólo una parte mantiene hoy actividad. Otras permanecen abandonadas o afrontan dificultades para su recuperación, un escenario que da todavía más peso a la reflexión sobre su futuro.

En ese encuentro entre memoria y transformación se sitúa Astutas. «Las salinas siguen vivas gracias a los oficios y saberes de las personas que las trabajan y cuidan», señala Rocío Royo, comisaria de la exposición.

De la sal a la economía azul

La producción artesanal de sal es uno de los ejes de la muestra, pero no el único. ASTUTAS recoge también actividades como la acuicultura extensiva, la ostricultura y el aprovechamiento de la salicornia, que amplían las posibilidades de estos espacios.

Estas actividades abren nuevas vías en ámbitos como la alimentación, la investigación, la salud y el bienestar y sitúan a las salinas en pleno siglo XXI, a partir de los saberes que estos territorios conservan desde hace generaciones.

La exposición plantea una mirada hacia el futuro que parte de lo que son estos territorios: qué mantener, qué transformar y qué nuevas posibilidades pueden surgir en ellos. Un relato que atraviesa también la experiencia de las mujeres y su incorporación al trabajo salinero.

Investigación y paisaje cultural

«Todo ello abre nuevas vías para una economía azul capaz de generar actividad, innovación, sensibilización medioambiental y futuro en el territorio», añade Royo, que defiende el potencial de las salinas como espacio de sostenibilidad y conocimiento.

ASTUTAS surge de un proceso de investigación y trabajo de campo desarrollado desde 2024 con el apoyo de la Fundación Provincial de Cultura de Cádiz. Se ha centrado en salinas de Puerto Real, San Fernando y Chiclana de la Frontera, con especial atención a las personas, los oficios y las transformaciones contemporáneas.

El nombre de la muestra nace de dos conceptos reivindicados por el profesor Joaquín Sabaté Bel, de la Universidad Politécnica de Cataluña: el «paisaje cultural» de la UNESCO y las «infraestructuras astutas» del V Programa Marco de Naciones Unidas.

Infraestructuras astutas

Estas infraestructuras integran eficiencia, sostenibilidad, cultura y belleza. Las salinas reúnen ambas dimensiones: son territorios modelados por la relación entre personas y medio natural y, al mismo tiempo, infraestructuras productivas capaces de adaptarse a nuevos usos.

ASTUTAS propone una experiencia sensorial a través de distintos lenguajes: fotografía, paisaje sonoro y audiovisual. La muestra reúne alrededor de 32 fotografías de Mario de la Cueva, Miguel Bueno, Isabella Peláez, Juan Martín Bermúdez, Pablo Barrena y Attila Fekete, que documentan paisajes, prácticas y oficios contemporáneos de las salinas gaditanas.

El paisaje sonoro, creado por Luis López Casero a partir de grabaciones in situ, reúne sonidos del agua, el viento, aves y crustáceos y de las distintas actividades que tienen lugar en estos espacios, con música y voces del territorio.

Escuchar las salinas

ASTUTAS no sólo propone mirar las salinas, sino también escucharlas y acercarse a ellas como un territorio vivo, en permanente transformación.

Completa el recorrido Diálogos Salineros, un cortometraje rodado en las Salinas de la Esperanza (Puerto Real) que reúne al maestro salinero Demetrio Berenguer y al cantaor y camaronero José de los Camarones.

La llegada de ASTUTAS a Portugal traslada el relato de las salinas gaditanas a un contexto con una historia propia vinculada al agua y a la sal. Un diálogo de vecinos que permitirá ampliar la mirada sobre estos paisajes culturales, su continuidad y transformación.

La versión de Aveiro incluye, además de las fotografías, el paisaje sonoro completo, los textos y el cortometraje documental. El proyecto ha contado con el apoyo de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.