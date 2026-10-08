Una tienda hecha de sal: arcos y paredes de hasta cinco metros con 1.000 kg de sal cultivada en Cádiz

Ecoalf ha transformado más de 1.000 kg de sal cultivada en las salinas de Cádiz en 500 m² de telas de sal que recubren su nueva tienda de la Rambla de Cataluña, en Barcelona. Paredes y arcos de hasta cinco metros de altura dan forma al primer establecimiento de la firma hecho de sal.

Según ha informado la compañía, el proyecto ha requerido un año de trabajo en las salinas gaditanas. Durante ese tiempo se ha cultivado la sal que después se ha convertido en telas para revestir el espacio, de forma que el material protagonista no procede de la construcción convencional.

La sal es un elemento natural y vivo que, según Ecoalf, encarna una conexión directa con la marca. Presente en los océanos, es uno de los recursos naturales más abundantes del planeta, lo que la convierte en un material cercano a la identidad de la firma.

Para la compañía, la sal representa su relación con el mar y su compromiso por proteger los recursos naturales del planeta. Por eso, la tienda de la Rambla de Cataluña pone en el centro del diseño un material que remite al origen del océano.

Un vínculo con el mar

Ese vínculo con el mar tiene un reflejo concreto en la actividad de la empresa. Desde hace años, Ecoalf colabora con más de 4.700 pescadores en 80 puertos del Mediterráneo a través del proyecto Upcycling the Oceans, de la Fundación Ecoalf.

La iniciativa busca sacar basura del fondo del mar y, sobre todo, evitar que vuelva al mar. La nueva tienda se plantea así como un homenaje a los miles de pescadores que participan en esta labor.

El proyecto nace en el Pabellón La Sal, en San Fernando (Cádiz), de la mano del estudio CHS+R Arquitectos y del arquitecto Carlos Montes. Ambos comenzaron a explorar las posibilidades de la sal como recurso y como material alternativo dentro de la construcción.

Investigación con tres elementos

Se trata de una investigación que une procesos tradicionales de las salinas con nuevas tecnologías. El método combina tres elementos naturales: el agua de mar, el sol y el viento.

Las mallas de fibra que resultan de este proceso son completamente reciclables. Además, la propia sal se puede devolver al mar, su lugar de origen, de modo que el material regresa al entorno del que procede.

Esta apuesta por materiales alternativos es, según el fundador y presidente de la marca, el punto de partida de la tienda. Javier Goyeneche subraya que quisieron optar por soluciones distintas a las que se emplean habitualmente en la construcción.

Arquitectura, arte e innovación

«Para la nueva tienda de Rambla de Cataluña, quisimos apostar por alternativas a los materiales convencionales de construcción», explica Goyeneche. A su juicio, la sal permitió desarrollar un concepto con varias vertientes.

«La sal, uno de los recursos naturales más abundantes del planeta, nos permitió crear un concepto que une arquitectura, diseño, arte e innovación, y honrar a los miles de pescadores que nos ayudan a sacar basura de fondo del mar gracias a la Fundación Ecoalf», añade.

Como intervención artística, del techo cuelgan gaviotas de madera hechas a partir de hojas de palmera. Las ha creado el artista español Daniel Salorio, que da sentido a la nueva tienda con una obra pensada para el espacio.

Esculturas de palmera

Salorio es conocido por transformar hojas, ramas y semillas en esculturas. Estas figuras conectan la tienda con la ciudad de Barcelona y su entorno, y aportan una capa artística al revestimiento de sal.

En concreto, las piezas se han hecho con los restos de hojas de palmera que se quedan alrededor del tronco después de la poda. Esos restos se han convertido en aves que sobrevuelan la tienda.

Cada elemento del establecimiento forma parte de una misma idea: reimaginar lo que ya existe y descubrir nuevas posibilidades en los materiales naturales. Esa filosofía une la sal de las paredes con las hojas de palmera transformadas en esculturas.

De este modo, la tienda de la Rambla combina arquitectura, arte y diseño y demuestra, según la compañía, que se pueden hacer las cosas de manera diferente.