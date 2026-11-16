Cuando el desierto de Arabia era verde: desentierran el lago donde los humanos envenenaban a los hipopótamos

Hoy es uno de los paisajes más áridos del planeta, pero hace 125.000 años el desierto de Arabia tenía hipopótamos, búfalos gigantes y extensas praderas. Un antiguo lago de agua dulce, sepultado ahora bajo las dunas, revela cómo vivían allí los primeros humanos.

Según un estudio publicado el 12 de noviembre en la revista Science, el yacimiento de Uruq al Julaybah, en la orilla del desaparecido lago Mundafan, en el sur de Arabia Saudí, reúne en un mismo contexto fechado restos de animales, herramientas de piedra y residuos de plantas.

La investigación está codirigida por Frans van Buchem, profesor de la Universidad Rey Abdalá de Ciencia y Tecnología (KAUST), y el arqueólogo Chris Clarkson, de la Universidad Griffith (Australia). Participan además la Comisión de Patrimonio saudí, la Universidad Rey Saud y otros centros internacionales.

Un lago de 340 kilómetros cuadrados

Aquel lago ocupaba unos 340 kilómetros cuadrados y llegaba a 29 metros de profundidad, según la reconstrucción del terreno realizada con modelos a partir de imágenes de satélite. Era una masa de agua dulce relativamente estable, rodeada de vegetación y pastizales.

Su superficie equivalía a más de la mitad del término municipal de Madrid. Hoy, en ese mismo lugar, sólo queda arena: el antiguo lago se encuentra en el Rub al Jali, el llamado Cuarto Vacío, uno de los mayores desiertos de arena del mundo.

Este mar de dunas, el corazón del desierto de Arabia, se extiende por cerca de 650.000 kilómetros cuadrados, sobre todo en Arabia Saudí, aunque también abarca parte de Omán, Yemen y Emiratos Árabes Unidos. Algunas de sus dunas alcanzan los 250 metros de altura.

Hipopótamos en el desierto

Los investigadores recuperaron más de 500 fósiles de plantas y animales, incluidos invertebrados, en más de 130 puntos del antiguo lecho. Entre ellos figuran hipopótamos, un búfalo de largos cuernos ya extinguido, camellos, órix árabes, gacelas y avestruces.

Cada especie aporta una pista sobre aquel ecosistema. Los hipopótamos necesitan grandes masas de agua dulce, mientras que los herbívoros y los avestruces apuntan a praderas abiertas en los alrededores, un paisaje más próximo a la sabana que al desierto actual.

Los huesos, además, se concentran en las zonas con más herramientas de piedra. Para Clarkson, imaginar hipopótamos y búfalos enormes junto a un lago «demuestra hasta qué punto han cambiado estos paisajes y el clima global».

Especies que ya no están

Buena parte de aquella fauna ha desaparecido de la península. Hoy no quedan hipopótamos en Arabia, el búfalo de largos cuernos es una especie extinta y el avestruz que habitaba la región desapareció durante el siglo XX.

El órix árabe corrió mejor suerte, aunque por muy poco: se extinguió en estado salvaje en 1972 y hoy vuelve a recorrer el desierto gracias a programas de cría en cautividad y reintroducción en Omán, Arabia Saudí y otros países de la región.

Por eso, los fósiles de Mundafan funcionan como una fotografía de la biodiversidad que borró el desierto de Arabia. Ayudan a reconstruir cómo responde un ecosistema completo cuando el clima cambia de forma profunda y el agua desaparece.

La Arabia Verde

Para fechar el yacimiento, el equipo aplicó dos métodos de datación a granos de arena y a dientes fósiles de hipopótamo. La luminiscencia, uno de ellos, mide el tiempo transcurrido desde que la luz del sol dejó de alcanzar los sedimentos enterrados.

Los resultados sitúan la orilla en unos 125.000 años, en pleno último interglaciar. Fue una fase cálida y húmeda en la que la temperatura media del planeta llegó a ser algo superior a la preindustrial y el nivel del mar estaba varios metros por encima del actual.

Los especialistas llaman Arabia Verde a estos episodios. Las variaciones de la órbita terrestre empujaban los monzones hacia el norte y las lluvias llenaban lagos y ríos, convirtiendo la península en un corredor para animales y humanos llegados de África.

5.511 herramientas de piedra

En la zona principal se recogieron 5.511 herramientas de piedra de más de 2 centímetros. Más del 98% son de sílex y muestran la técnica Levallois, un método de talla que obliga a preparar antes el núcleo para obtener lascas con una forma prevista.

Algunas lascas encajan entre sí como piezas de un puzle. El equipo las reconstruyó en 3D y comprobó que los útiles se fabricaron allí mismo, a orillas del lago, y no se trajeron desde otros lugares.

No ha aparecido ningún resto humano. Aun así, los autores creen que lo más probable es que fueran Homo sapiens, ya presente entonces en el suroeste de Asia, y sostienen que no estaban sólo de paso: explotaban activamente aquel entorno.

Puntas con veneno

Entre los hallazgos destaca una punta de piedra cuidadosamente tallada con restos químicos de plantas venenosas. Varias puntas tienen el extremo roto, un daño compatible con el impacto contra una presa, y conservan grasas y proteínas animales cerca del filo.

El análisis químico vinculó esos residuos con Acokanthera schimperi, conocido como árbol del veneno de flecha, cuyas toxinas afectan al corazón. Esta especie crece en el este y el centro de África y en el sur de la península arábiga.

Los cazadores africanos han usado tradicionalmente sus extractos para impregnar flechas y lanzas. En Mundafan, otras herramientas conservan además restos compatibles con la extracción y el procesado de látex vegetal tóxico.

Antes que en Sudáfrica

Si se confirma, sería la caza con veneno más antigua documentada, unos 65.000 años anterior a las puntas de flecha de unos 60.000 años halladas en el abrigo sudafricano de Umhlatuzana y publicadas el pasado enero en la revista Science Advances.

El propio Clarkson pide prudencia. Aún no se ha demostrado cómo se preparaba el veneno ni si resultaba eficaz, por lo que habla de la prueba potencialmente más antigua del mundo, no de un hecho confirmado.

Tampoco está claro cómo evitaban intoxicarse al comer la carne de las presas. El arqueólogo apunta a una práctica recogida en épocas históricas: retirar la carne que rodeaba la herida antes de consumir el animal.

La mirada de otros expertos

Jeffrey Rose, arqueólogo de la Universidad del Algarve (Portugal) que no ha participado en el trabajo, recuerda que todas las piezas se recogieron en superficie y no en capas fechadas. Los 125.000 años son la edad del lago y sólo marcan la antigüedad máxima de los útiles.

Aun así, Rose subraya que en Arabia escasean los yacimientos que reúnen herramientas de piedra y huesos de animales, y considera que el estudio aporta datos nuevos y valiosos para entender la prehistoria de la región.

Eleanor Scerri, investigadora del Instituto Max Planck de Geoantropología (Alemania), tampoco forma parte del equipo y califica de notables las pruebas, en especial la relación entre las armas y los huesos de hipopótamo y las huellas del enmangado de las puntas.

La despensa vegetal del lago

Los restos de resina y tejido leñoso indican que las puntas se fijaban a mangos de madera. Según Clarkson, la conservación de adhesivos, fibras y maderas permite asomarse a «todo un mundo de tecnología que normalmente desaparece del registro arqueológico».

Las herramientas guardan también fragmentos de hojas, corteza, juncos y partes subterráneas de plantas, como tubérculos. Entre ellos hay tejidos de hojas de palmera, una de las señales más antiguas de este tipo de vegetación en la región.

Los útiles de filo dentado presentan fibras y desgaste que sugieren que se usaban para serrar o desmenuzar plantas. Con ese material vegetal pudieron fabricar cuerdas, ataduras y otros elementos de su equipo.

Conocer el entorno

El conjunto dibuja una orilla llena de actividad: allí se tallaba piedra, se preparaban armas, se procesaban animales y plantas y se trabajaban fibras. Clarkson lo describe como «una visión rara y muy detallada de cómo vivían las personas».

Detrás de esa vida había un profundo conocimiento del medioambiente. Saber qué plantas servían de alimento, cuáles servían para atar y cuáles podían matar a una presa exigía observar con detalle la flora y la fauna del lago.

Esa ventaja tenía fecha de caducidad. Mundafan se llenó durante distintas fases húmedas y, a medida que el clima se volvió más seco, el lago se secó, el desierto regresó y los grupos humanos abandonaron la zona.

Patrimonio bajo la arena

La Comisión de Patrimonio saudí apoyó la campaña de campo de 2023 y contribuyó a financiar el estudio. Laurence Hapiot, que dirige la investigación en patrimonio de KAUST y firma el trabajo, cree que esta ciencia permitirá «convertir los rastros más pequeños en las historias más grandes».

El siguiente paso será buscar herramientas selladas en los sedimentos del fondo del lago, que permitan fecharlas con precisión, y analizar a fondo los compuestos tóxicos. El desierto de Arabia todavía guarda bajo la arena muchas claves sobre cómo el clima decide dónde puede prosperar la vida.