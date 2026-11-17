El 60% de los consumidores españoles prevé comprar algún producto durante el próximo Black Friday, según un sondeo realizado por la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc). Otro estudio, en este caso de la Asociación Española de Consumidores, asegura que el gasto por cabeza rondará los 208 euros de media.

La moda se perfila como la gran protagonista de la campaña de este año: la mitad de los consumidores declara que comprará ropa, calzado y accesorios, seguida muy de cerca por la categoría de regalos, que concentrará el interés del 47% de los compradores. Completan el podio los productos de informática, telefonía y electrodomésticos, con una intención de compra del 40%.

Independientemente de cuáles sean los productos elegidos, lo cierto es que esta campaña puede ser una buena oportunidad para ahorrar si se aprovechan sus descuentos y ofertas. Pero también puede llevarnos a adquirir artículos innecesarios. Para evitar estas compras impulsivas, Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next y experta en moda sostenible, acaba de lanzar el Reto 72 Horas Shopping Detox.

Temporada de consumo

«El Black Friday ha dejado de ser un día de descuentos para convertirse prácticamente en una temporada entera de consumo», advierte Gómez. Una campaña que se puede alargar incluso durante semanas, en las que acabamos «dedicando más tiempo a buscar cosas que no necesitamos que a disfrutar de lo que ya tenemos», subraya.

Para combatir esta tendencia, la experta propone esperar tres días antes de adquirir cualquier producto que nos haya llamado la atención. Una pausa que busca contrarrestar los mecanismos que favorecen las compras impulsivas y que está directamente inspirada en las reflexiones que Gómez desarrolla en su libro Shopping Detox, publicado por Deusto Planeta.

La obra plantea alternativas para relacionarnos de una manera más consciente con el consumo, sin culpabilizarnos por nuestros hábitos. A partir de las ideas y conversaciones que surgieron en torno al libro, Gómez ha dado un paso más y ha creado una propuesta práctica que busca trasladar esta reflexión a nuestras decisiones cotidianas.

Tres días

El reto, que se desarrollará entre el 16 y el 27 de noviembre, plantea en concreto que, cuando encontremos algo que nos apetezca comprar, no lo adquiramos inmediatamente. En su lugar, se hace una captura de pantalla del producto o se deja en el carrito de la tienda online. Después, hay que esperar 72 horas antes de decidir si se efectúa o no la compra definitivamente.

Este lapso de tiempo permite hacerse una serie de preguntas: tres días después, ¿seguimos queriendo adquirir ese producto? ¿Para qué lo queríamos? ¿Lo necesitamos realmente? ¿Qué estábamos sintiendo cuando nos llamó la atención?

«El objetivo no es dejar de comprar, sino descubrir los mecanismos inmediatos que nos hacen comprar», resalta Gómez. Este hallazgo posibilita la práctica de un consumo más consciente y alineado con nuestras verdaderas necesidades.

Fricción

Gómez aclara que no existe ninguna fórmula científica que establezca que son necesarias justamente 72 horas para cambiar o modificar el deseo de compra, «pero sí que es verdad que con ello creamos un espacio para poder pensar un poco más lo que estamos haciendo», remarca.

Se trata de recuperar lo que en psicología del consumo se conoce como fricción, un concepto que hace referencia a esos pequeños obstáculos y espacios de tiempo que separan el impulso de comprar algo de la decisión final de adquirirlo.

«Hoy se han eliminado todas esas barreras, y el resultado es que compramos de una manera cada vez más impulsiva», asegura la directora de Slow Fashion Next. «Antes tenías, al menos, que ir a la tienda, pero ahora disponemos de multitud de herramientas digitales que nos permiten comprar con tan solo un clic», añade.

Estímulos

Gómez critica también el exceso de estímulos a los que nos vemos sometidos a diario: anuncios personalizados, recomendaciones de influencers en redes sociales, ofertas limitadas… todo ello genera una «sensación de urgencia» y de «miedo a perder una oportunidad».

Estos estímulos son particularmente eficaces en las últimas horas del día, cuando nos encontramos más cansados física y mentalmente y nuestra capacidad para tomar decisiones meditadas desciende notablemente. De hecho, muchas de las compras compulsivas se realizan, precisamente, antes de ir a la cama, asegura Gómez.

Contar la experiencia

Pero ¿qué se puede hacer durante esas 72 horas para evitar que la espera se convierta simplemente en una oportunidad para seguir añadiendo más y más productos al carrito? Gómez propone recuperar aquellas actividades y aficiones que muchas veces quedan relegadas por las obligaciones cotidianas y el consumo permanente.

Las opciones son innumerables: desde escribir un diario que nos ayude a reflexionar sobre lo que es realmente importante en nuestra vida, hasta participar en actividades comunitarias, pasando por otras opciones como visitar museos, ver películas o, simplemente, dar un paseo.

Uno de los objetivos del reto es precisamente animar a los participantes a contar cómo están aprovechando esta experiencia empleando la etiqueta #Reto72HorasShoppingDetox en Instagram y contactando con su impulsora a través de su perfil en esta red social.

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En compañía

La directora de Slow Fashion Next también recomienda realizar el experimento en compañía de amigos, familiares o compañeros de trabajo. «A mí me han escrito lectoras del libro que me contaban que no comprar les generaba ansiedad. Sería maravilloso que pudiéramos establecer un diálogo colectivo que nos ayudara a entender por qué pasan estas cosas».

Esta conversación compartida también serviría para «hablar de consumo sin culpabilizarnos». «No se trata de ver quién compra menos, sino de compartir descubrimientos, reírnos un poco de nuestras contradicciones y aprender unos de otros», concluye Gómez.